Incident violent într-un restaurant din Iași. Un livrator pakistanez a fost luat la pumni și lovit cu o sticlă

Un livrator Glovo în vârstă de 31 de ani, originar din Pakistan, a fost agresat într-un restaurant din Iași în timp ce aștepta să preia o comandă. Potrivit angajatorului său, bărbatul a fost înjurat și scos din local de un angajat, iar conflictul a escaladat rapid.
Livratorul ar fi fost lovit mai întâi cu o sticlă, iar ulterior ar fi primit trei lovituri de pumn. Incidentul s-a produs după ce tânărul a întrebat despre comanda pe care trebuia să o ridice.
Angajatorul său, Adrian Florea, l-a însoțit ulterior atât la Institutul de Medicină Legală, cât și la Poliție. Acesta susține că angajatul său s-a plâns de dureri în piept în zona în care fusese lovit cu sticla.
„Băiatul, aseară, își făcea jobul, aștepta la un restaurant comanda. În momentul în care a întrebat de comanda respectivă, a specificat numărul de comandă, i s-a spus să aștepte. Câteva secunde mai târziu, un domn recalcitrant, din ce am înțeles, care este și angajat acolo, a început cu injurii și l-a dat afară din restaurant, aruncând și o sticlă după livrator, după care l-a lovit cu trei pumni.
Angajatul a spus că are o durere în piept acolo unde a fost aruncată sticla. Angajatul este bine, din ce am înțeles, pentru că am fost cu el și la IML”, a declarat Adrian Florea pentru BZI.
Angajatorul spune că livratorul nu a creat probleme
Adrian Florea a precizat că bărbatul lucrează de câteva luni pentru companie și este considerat un angajat de încredere. El afirmă că livratorul este muncitor și nu a avut anterior probleme la locul de muncă.
„Băiatul agresat lucrează de 3-4 luni la noi, e un angajat care își face treaba destul de bine. Adică nu îmi făceam griji, în sensul ăsta, al unor probleme, de aceea am și rămas surprins când mi-a lăsat mesajul și mi-a povestit. El are 31 de ani și provine din Pakistan. Aș vrea să îi protejez identitatea”, a mai declarat Adrian Florea.
Agresiunea a avut loc la Mooba Restaurant, administrat de MUUBA SRL, societate înființată în anul 2025 și cu sediul în Iași. Firma are un singur angajat și este administrată de Iulian Ciurila și Maximilian Ilau.
Datele financiare raportate pentru anul 2025 arată că societatea a avut o cifră de afaceri de 559.122 de lei, un profit net negativ de 106.151 de lei și datorii de 298.711 lei.
Au mai existat tensiuni între livratori și angajații localului
Potrivit angajatorului livratorului, incidentul violent nu ar fi fost primul moment tensionat între curierii companiei și angajații restaurantului.
Adrian Florea spune însă că, până acum, situațiile de acest fel nu ajunseseră la violență. Discuțiile anterioare ar fi pornit, de regulă, de la accesul printr-o anumită intrare în restaurant sau de la tonul folosit în timpul interacțiunilor, iar conflictele se încheiau rapid.
De această dată, situația a escaladat, iar livratorul a ajuns la IML și la Poliție după ce a fost agresat.
Peste 11.000 de angajați străini lucrează în Iași
Incidentul se înscrie într-un context în care în Iași lucrează peste 11.000 de angajați străini. Mulți dintre aceștia provin din țări din afara Uniunii Europene, printre care Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Republica Moldova, Ucraina, Filipine, Israel și Turcia.
Cei mai mulți sunt angajați în HoReCa sau în domeniul serviciilor de livrare, unde au fost semnalate și alte situații de agresiune sau discriminare.
Un alt livrator a fost agresat în București
Un caz similar a avut loc în luna august, în București, când un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din Sectorul 2. Agresiunea a provocat numeroase critici și reacții publice.
Atacatorul a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber și ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, descris ca având convingeri fasciste și o pasiune pentru simboluri extremiste.
Cazul a generat reacții dure din partea unor oameni de rând, politicieni și activiști civici.
În acest dosar, sentința a fost acordată. Cosmin Tudoran, agresorul, va presta 120 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul DGASPC Sector 2 sau Sector 3 și îi va plăti victimei 3.000 de euro cu titlu de daune morale.
Instanța a mai stabilit ca acesta să urmeze un tratament medical, sub supravegherea unui medic specialist, până la însănătoșire sau ameliorare. Hotărârea poate fi atacată cu apel.
Totodată, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare, rezultată din contopirea a două condamnări pentru lovire și alte violențe, respectiv pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Executarea pedepsei a fost însă suspendată.