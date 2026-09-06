Negocierile de pace de la Kiev cu emisarii lui Trump s-au încheiat fără rezultat. Zelenski: "Ne așteptăm ca războiul să continue”

Publicat 6 sept. 2026, 21:13 Actualizat 6 sept. 2026, 21:22

Probabil că „războiul va continua”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski la finalul discuțiilor de la Kiev cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Vizita nu a reușit să producă un progres decisiv în eforturile diplomatice de a opri războiul, notează Kyiv Independent. La final, Zelenski a declarat că Ucraina contează pe un pachet amplu de sprijin american pentru lunile de iarnă.

Distribuie articolul