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Negocierile de pace de la Kiev cu emisarii lui Trump s-au încheiat fără rezultat. Zelenski: "Ne așteptăm ca războiul să continue”

Steve Witkof și Volodimir Zelenski (Profimedia)

Steve Witkof și Volodimir Zelenski (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 sept. 2026, 21:13
Actualizat6 sept. 2026, 21:22

Probabil că „războiul va continua”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski la finalul discuțiilor de la Kiev cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Vizita nu a reușit să producă un progres decisiv în eforturile diplomatice de a opri războiul, notează Kyiv Independent. La final, Zelenski a declarat că Ucraina contează pe un pachet amplu de sprijin american pentru lunile de iarnă.

Zelenski: „Ne așteptăm ca războiul să continue”

În conferința de presă de după întâlniri, Zelenski a transmis un mesaj realist, după cum relatează Kyiv Independent.

Dacă războiul continuă — și ne așteptăm să continue — contăm foarte mult pe pachetul de sprijin pentru iarnă, pe apărare antiaeriană și pe sectorul energetic.

Președintele a apreciat reluarea negocierilor diplomatice, chiar dacă nu există un progres decisiv. „E mai rău când nu există deloc negocieri”.

Zelenski a glumit că prezența emisarilor americani a oferit Kyivului „protecție chiar mai bună decât sistemele Patriot”, după o serie de 10 zile de atacuri rusești asupra capitalei, suspendate temporar în timpul vizitei.

Totuși, perspectiva livrărilor urgente de rachete Patriot rămâne dificilă: producția americană va crește abia anul viitor.

Urmează noi discuții trilaterale

Zelenski a confirmat că urmează noi runde de negocieri Ucraina–Europa–SUA și Ucraina–SUA–Rusia, fără date sau locații stabilite încă.

Trump este așteptat să discute cu Putin și apoi cu Zelenski pe 7 septembrie 2026, după ce va fi informat de emisarii săi — potrivit surselor citate de Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a subliniat că recuperarea economică și construirea unei armate puternice sunt elemente esențiale ale garanțiilor de securitate postbelice.

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