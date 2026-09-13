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Accident pe centura Bistriței. Șase persoane au ajuns la spital după ce microbuzul s-a răsturnat

Accident pe centura Bistriței

Accident pe centura Bistriței

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 18:59
SursăAgerpres

Un accident rutier s-a produs duminică pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, în județul Bistrița-Năsăud, la intersecția cu drumul spre Dumitra Veche.

În accident a fost implicat un microbuz în care se aflau șase persoane. Autovehiculul s-a răsturnat pe o parte, iar toate persoanele aflate în interior au fost evaluate de echipele de intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, victimele erau conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor și au fost încadrate inițial în cod verde.

„În accident este implicat un microbuz în care se aflau șase persoane, autovehiculul fiind răsturnat pe o parte. Toate persoanele implicate sunt conștiente, cooperante și, în urma evaluării inițiale, încadrate ca victime de cod verde”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Șase persoane au fost transportate la spital

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje și autospeciale pentru intervenție și acordarea primului ajutor.

ISU Bistrița-Năsăud a alocat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și autospeciala pentru transport personal și victime multiple. La intervenție au participat, de asemenea, un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În microbuz se aflau o femeie și cinci bărbați. Toți cei șase au fost transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare.

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