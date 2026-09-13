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Social· 1 min citire
Accident pe centura Bistriței. Șase persoane au ajuns la spital după ce microbuzul s-a răsturnat
Accident pe centura Bistriței
Publicat13 sept. 2026, 18:59
SursăAgerpres
Un accident rutier s-a produs duminică pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, în județul Bistrița-Năsăud, la intersecția cu drumul spre Dumitra Veche.
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