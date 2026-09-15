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Social· 1 min citire
Restricții de circulație în centrul Capitalei ca urmare a protestului fermierilor
Câteva mii de fermieri protestează în Piața Victoriei
Publicat15 sept. 2026, 12:11
Actualizat15 sept. 2026, 12:14
Traficul pe mai multe artere bucureștene importante este restricționat în contextul protestului din Piața Victoriei.
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