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Restricții de circulație în centrul Capitalei ca urmare a protestului fermierilor

Câteva mii de fermieri protestează în Piața Victoriei

Câteva mii de fermieri protestează în Piața Victoriei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 12:11
Actualizat15 sept. 2026, 12:14

Traficul pe mai multe artere bucureștene importante este restricționat în contextul protestului din Piața Victoriei.

Astfel, pentru gestionarea optimă a fluxurilor de trafic și protejarea participanților la protest care se află pe partea carosabilă, Brigada Rutieră a dispus restricționarea traficului rutier pe următoarele artere:

-Șoseaua Pavel Kiseleff, dinspre Str. Arh. Ion Mincu către Piața Victoriei;

-Str. Monetăriei, dinspre Bd. Ion Mihalache către șoseaua Pavel Kiseleff;

-Bd. Aviatorilor, dinspre Statuia Aviatorilor către Piața Victoriei.

Pentru evitarea zonelor afectate de restricțiile de circulație, șoferilor li se recomandă să utilizeze rute alternative, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren și să manifeste prudență sporită în deplasare.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, deplasarea către zona Piața Victoriei și să își planifice din timp traseul. În funcție de amploarea pe care o va lua protestul, este posibilă instituirea unor restricții suplimentare.

În plus, conducătorii auto sunt rugați să nu oprească sau să staționeze în zonele în care aceste activități pot îngreuna intervenția echipajelor de poliție sau desfășurarea traficului rutier.

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