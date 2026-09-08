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Căldura din tropice aduce ninsori record la Polul Sud

Antarctica

Antarctica

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 13:01
SursăRealitatea PLUS

Un fenomen neobișnuit schimbă ce știam despre Antarctica și topirea ghețarilor. O cercetare recentă arată că Antarctica de Est a câștigat o cantitate masivă de gheață. Iar paradoxal, căldura extremă a provocat această schimbare.

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Deși încălzirea globală afectează calota glaciară și nu numai, continentul înghețat de la polul sud a înregistrat o creștere record de 695 miliarde de tone de gheață.

Oamenii de știință spun că încălzirea apelor din oceanele tropicale, a creat așa numitele ”râuri atmosferice”, coridoare de aer cald care au transportat vaporii de apă direct spre Polul Sud și a provocat ninsori.

În ultimii 20 de ani Antarctica a pierdut în medie aproximativ 140 de milioane de tone de gheață anual.

Cercetătorii ne avertizează că aceasta tendință recentă nu anulează procesul de dezghețare pe termen lung.

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