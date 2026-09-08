Căldura din tropice aduce ninsori record la Polul Sud

Publicat 8 sept. 2026, 13:01 Sursă Realitatea PLUS

Un fenomen neobișnuit schimbă ce știam despre Antarctica și topirea ghețarilor. O cercetare recentă arată că Antarctica de Est a câștigat o cantitate masivă de gheață. Iar paradoxal, căldura extremă a provocat această schimbare.

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