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Prăbușirea unui ghețar a provocat inundațiile devastatoare din Nepal și Tibet, soldate cu cel puțin 165 de morți

Foto Profimedia

Foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:37

Inundațiile devastatoare care au provocat moartea a cel puțin 165 de persoane și dispariția altor sute în Nepal și Tibet au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar, potrivit U.S. Geological Survey (USGS), citat de AFP.

USGS a înregistrat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și a stabilit că evenimentul seismic a fost provocat de o prăbușire glaciară, urmată de o viitură de noroi și grohotiș. Fenomenul a generat efecte catastrofale în aval, a precizat instituția pe site-ul său.

Primele informații au venit din Tibet

Inițial, presa de stat chineză a relatat despre o alunecare de teren produsă pe partea tibetană a frontierei, în apropierea punctului de trecere Gyirong, aflat la o altitudine de aproximativ 1.800 de metri.

La acel moment, autoritățile raportaseră trei persoane decedate și 265 de persoane date dispărute.

Viitura a lovit și Nepalul

Ulterior, viitura a afectat și Nepalul. Apele au măturat valea râului Trishuli, în districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, precum și valea râului Bhotekoshi, situată la est de capitala nepaleză.

Dezastrul a provocat pagube importante și a lăsat în urmă un bilanț dramatic de victime și persoane dispărute în ambele țări.

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