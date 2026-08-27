Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Prăbușirea unui ghețar a provocat inundațiile devastatoare din Nepal și Tibet, soldate cu cel puțin 165 de morți
Foto Profimedia
Inundațiile devastatoare care au provocat moartea a cel puțin 165 de persoane și dispariția altor sute în Nepal și Tibet au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar, potrivit U.S. Geological Survey (USGS), citat de AFP.
Citește și
- 07:06Navă lovită de un proiectil necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Incendiu la bord
- 06:35UE activează Copernicus pentru Nepal după inundațiile devastatoare. Cel puțin 95 de morți și sute de turiști dispăruți
- 23:31Rusia își retrage ambasadorul din Marea Britanie. Moscova anunță ce se întâmplă cu relațiile dintre cele două țări
- 23:29Piesa secretă a lui Dolly Parton, păstrată într-o cutie sigilată. Când ar urma să fie lansată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News