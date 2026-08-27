Prăbușirea unui ghețar a provocat inundațiile devastatoare din Nepal și Tibet, soldate cu cel puțin 165 de morți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:37

Inundațiile devastatoare care au provocat moartea a cel puțin 165 de persoane și dispariția altor sute în Nepal și Tibet au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar, potrivit U.S. Geological Survey (USGS), citat de AFP.

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