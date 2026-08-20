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Procurorii germani au arestat încă un ucrainean în cazul exploziei de la terminalul Nord Stream

Avarie la terminalul Nord Stream (Profimedia)

Avarie la terminalul Nord Stream (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:01

Procurorii germani au anunțat că un al doilea suspect ucrainean, pe care îl acuză de implicare în exploziile din 2022 de la conducta Nord Stream, a fost arestat în Croația și va fi extrădat în Germania. Atacul a stârnit un val de controverse, pentru că inițial a fost atribuit Rusiei.

Primul suspect în acest caz, fostul ofițer al armatei ucrainene, a fost deja pus sub acuzare de procurori în iulie pentru orchestrarea exploziilor, acționând în numele unor entități de stat ucrainene, scrie Reuters.

Parchetul federal german l-a identificat pe cel de-al doilea cetățean ucrainean doar ca fiind Vladimir Z. într-o declarație, adăugând că acesta a fost arestat în Croația, pe baza unui mandat european de arestare.

Bărbatul este scafandru profesionist într-un grup condus de ofițerul deja arestat și ar fi cel care a plasat explozibili având ca țintă conductele de gaz Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Reuters nu a reușit să ia imediat legătura cu Vladimir Z. sau cu un reprezentant legal pentru a obține un comentariu.

Autoritățile de la Kiev au declarat că nu dispun de suficiente informații pentru a răspunde în detaliu la acuzațiile germane.

Rusia și țările occidentale au calificat ca sabotaj exploziile din septembrie 2022, care au urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul acelui an.

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