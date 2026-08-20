Procurorii germani au arestat încă un ucrainean în cazul exploziei de la terminalul Nord Stream

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:01

Procurorii germani au anunțat că un al doilea suspect ucrainean, pe care îl acuză de implicare în exploziile din 2022 de la conducta Nord Stream, a fost arestat în Croația și va fi extrădat în Germania. Atacul a stârnit un val de controverse, pentru că inițial a fost atribuit Rusiei.

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