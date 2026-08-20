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Extern· 1 min citire
Procurorii germani au arestat încă un ucrainean în cazul exploziei de la terminalul Nord Stream
Avarie la terminalul Nord Stream (Profimedia)
Procurorii germani au anunțat că un al doilea suspect ucrainean, pe care îl acuză de implicare în exploziile din 2022 de la conducta Nord Stream, a fost arestat în Croația și va fi extrădat în Germania. Atacul a stârnit un val de controverse, pentru că inițial a fost atribuit Rusiei.
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