Alertă la granița României. Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 18:53

Bulgaria își consolidează măsurile de securitate în contextul informațiilor privind posibilitatea unor atacuri iraniene asupra unor obiective militare americane din sud-estul Europei. Autoritățile de la Sofia afirmă că situația este monitorizată permanent și că au fost luate măsuri suplimentare pentru protejarea bazei aeriene Bezmer.

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