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Alertă la granița României. Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 18:53

Bulgaria își consolidează măsurile de securitate în contextul informațiilor privind posibilitatea unor atacuri iraniene asupra unor obiective militare americane din sud-estul Europei. Autoritățile de la Sofia afirmă că situația este monitorizată permanent și că au fost luate măsuri suplimentare pentru protejarea bazei aeriene Bezmer.

”Monitorizăm constant situaţia”

Luna trecută, Parlamentul bulgar a aprobat desfășurarea, la baza aeriană Bezmer, a unui număr de cel mult opt avioane-cisternă americane, utilizate pentru realimentarea în aer a aeronavelor implicate în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu.

”Monitorizăm constant situaţia şi vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample şi mai intensive în raport cu nivelul informaţiilor din acest moment despre o posibilă ameninţare", a declarat ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, într-o conferință de presă, potrivit EFE.

Reacția autorităților de la Sofia a venit la scurt timp după ce Financial Times a relatat că forțele iraniene analizează posibilitatea unor atacuri asupra unor obiective americane din Europa, în cazul în care președintele Donald Trump ar decide să intensifice războiul din Orientul Mijlociu.

Publicația britanică, citând două surse de la Teheran apropiate regimului, menționează că printre țintele avute în vedere s-ar putea afla active militare americane din sud-estul Europei, inclusiv din Bulgaria.

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