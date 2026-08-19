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Extern· 1 min citire
Alertă la granița României. Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
FOTO: Arhivă
Bulgaria își consolidează măsurile de securitate în contextul informațiilor privind posibilitatea unor atacuri iraniene asupra unor obiective militare americane din sud-estul Europei. Autoritățile de la Sofia afirmă că situația este monitorizată permanent și că au fost luate măsuri suplimentare pentru protejarea bazei aeriene Bezmer.
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