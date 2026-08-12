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Incendiu devastator în apropiere de Năvodari, la un centru de colectare a maselor plastice. S-a emis RO‑ALERT și au intervenit pompieri din două județe – VIDEO

Incendiu lângă Năvodari (sursă: Dobrogea TV)

Incendiu lângă Năvodari (sursă: Dobrogea TV)

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 aug. 2026, 21:38
Actualizat12 aug. 2026, 21:54

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri seară la un centru de colectare a maselor plastice situat la ieșirea din localitatea Lumina, spre Năvodari, în zona Peninsula. Flăcările au cuprins o suprafață de mii de metri pătrați, iar din cauza virulenței focului și a degajărilor masive de fum a fost solicitat sprijinul pompierilor din județul vecin Tulcea. De asemenea, a fost transmis și un mesaj RO‑ALERT pentru populație.

Incendiul s-a manifestat la un depozit de uleiuri și reziduuri din plastic, cu o suprafață de 5.000 mp, și la acoperișul unei locuințe P+1, cu o suprafață de 20 mp. Inițial, la fața locului se aflau 8 mașini de stingere, o autoplatformă, un CBRN și un SMURD de la ISU Dobrogea, însă ulterior au fost solicitate încă două mașini de stingere de la ISU Tulcea.

Incendiu puternic la un centru de colectare din Lumina

FOTO/VIDEO

Intervenția a fost una dificilă, în condițiile în care materialele plastice pot favoriza propagarea rapidă a incendiului și pot genera cantități importante de fum.

Proprietarul centrului de colectare a maselor plastice de la ieșirea din Lumina spre Năvodari a declarat în presa locală că incendiul i-a distrus întreaga afacere. Aproximativ 600 de tone de materiale plastice, utilaje, mașini și produse pregătite pentru livrare s-ar fi aflat în incintă. Bărbatul spune că nu știe de la ce a pornit focul, dar nu exclude posibilitatea unei intervenții din exterior.

A fost emis mesaj RO-ALERT din cauza fumului

Degajarea masivă de fum a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-ALERT către populația din zona afectată.

Locuitorii și persoanele aflate în apropierea incendiului au fost sfătuite să evite zona și să respecte indicațiile transmise de autorități.

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