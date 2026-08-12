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Locale· 2 min citire
Incendiu devastator în apropiere de Năvodari, la un centru de colectare a maselor plastice. S-a emis RO‑ALERT și au intervenit pompieri din două județe – VIDEO
Incendiu lângă Năvodari (sursă: Dobrogea TV)
Publicat12 aug. 2026, 21:38
Actualizat12 aug. 2026, 21:54
Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri seară la un centru de colectare a maselor plastice situat la ieșirea din localitatea Lumina, spre Năvodari, în zona Peninsula. Flăcările au cuprins o suprafață de mii de metri pătrați, iar din cauza virulenței focului și a degajărilor masive de fum a fost solicitat sprijinul pompierilor din județul vecin Tulcea. De asemenea, a fost transmis și un mesaj RO‑ALERT pentru populație.
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