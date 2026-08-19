Rusia și-a căutat soldați în peste 130 de țări. De unde provin cei mai mulți recruți trimiși la război
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Rusia a construit în timpul războiului din Ucraina o rețea de recrutare care depășește cu mult spațiul fostei Uniuni Sovietice. Potrivit datelor prezentate de autoritățile ucrainene, peste 28.000 de cetățeni străini din 136 de țări au fost identificați ca fiind recrutați în forțele ruse, iar cifra nu îi include pe militarii nord-coreeni trimiși de Phenian pentru a sprijini Moscova.
Datele au fost prezentate în aprilie de Dmytro Usov, secretarul Cartierului General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina. Oficialul a precizat că autoritățile de la Kiev au identificat exact 28.391 de cetățeni străini care s-au alăturat forțelor ruse.
Numărul nu reprezintă însă, potrivit lui Usov, amploarea reală a fenomenului. El a explicat că Ucraina deține informații concrete de identificare doar pentru persoanele incluse în această statistică și că numărul total al străinilor recrutați de Rusia ar putea fi cu 25-30% mai mare.
La această categorie se adaugă și militarii nord-coreeni trimiși de Phenian în sprijinul Rusiei. Conform datelor prezentate de partea ucraineană, aproximativ 14.000 de militari nord-coreeni au fost implicați în această desfășurare, în timp ce surse specializate în monitorizarea Coreei de Nord estimează că între 14.000 și 14.100 de militari au fost trimiși în Rusia. Dintre aceștia, aproximativ 9.500 ar fi ajuns în roluri de luptă.
Asia Centrală, principala bază de recrutare
O parte importantă dintre cetățenii străini atrași în armata rusă provine din Asia Centrală. Datele ucrainene indică peste 10.000 de persoane recrutate din această regiune, în special din Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan, Kârgâzstan și Turkmenistan.
Fenomenul este legat, în numeroase cazuri, de situația muncitorilor migranți care se află deja în Rusia. Pentru persoane venite din state cu venituri mai reduse, salariile și beneficiile oferite pentru serviciul militar rus pot reprezenta un stimulent important.
O analiză publicată în mai 2026 estimează că aproape 13.000 de cetățeni ai statelor din Asia Centrală au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării de la începutul invaziei la scară largă.
Recrutarea Moscovei nu se limitează însă la țările din vecinătatea Rusiei și nici la fostul spațiu sovietic. Sunt documentate cazuri care implică cetățeni din Nepal, Sri Lanka, India, China, Cuba și mai multe state africane.
Cuba, una dintre principalele surse din afara fostei URSS
Cuba se află printre țările care au ajuns să furnizeze un număr important de recruți pentru armata rusă în afara fostului spațiu sovietic.
Autoritățile ucrainene susțin că peste 1.000 de cetățeni cubanezi au fost deja identificați prin intermediul proiectului „I Want to Live”. Oficialii de la Kiev consideră însă că cifra reală ar putea fi de câteva ori mai mare decât numărul persoanelor identificate până acum.
Astfel, recrutarea externă a Moscovei a ajuns să cuprindă regiuni foarte îndepărtate de frontul din Ucraina, de la Asia Centrală și până în America Latină și Africa.
Promisiuni de salarii și locuri de muncă înainte de trimiterea pe front
În cazul unora dintre cetățenii străini recrutați, investigațiile și rapoartele publicate în ultima perioadă indică existența unor promisiuni care nu aveau legătură cu participarea la război.
Mai multe persoane ar fi fost atrase prin oferte de muncă bine plătite, oportunități de studiu sau alte beneficii oferite în Rusia. Ulterior, unii dintre cei care au acceptat aceste oferte au ajuns în armata rusă și au fost trimiși în zonele de luptă din Ucraina.
Fenomenul a fost documentat în special în mai multe state africane. Africa Center for Strategic Studies descrie mecanismul drept un sistem de recrutare care profită de vulnerabilitatea unor persoane și în care dezinformarea se combină cu traficul de persoane și coerciția.
O investigație publicată de Euronews în iunie a relatat despre modul în care rețeaua rusă de centre cunoscute sub numele de „Russian Houses” ar fi fost utilizată pentru atragerea unor tineri africani.
Acestora li s-ar fi oferit posibilitatea de a studia sau de a obține un loc de muncă în Rusia. În unele cazuri, persoanele recrutate au ajuns ulterior fie pe front, fie în fabrici implicate în susținerea efortului de război al Moscovei.
Și presa germană a prezentat situații asemănătoare. Deutsche Welle a relatat despre cetățeni africani care au plecat în Rusia convinși că vor găsi un loc de muncă și care au ajuns ulterior în armata rusă. Familiile unora dintre aceștia nu ar fi știut inițial unde se aflau.
Ucraina are la rândul său voluntari străini
Recrutarea internațională nu este însă exclusiv o practică a Rusiei. Ucraina are, la rândul său, mii de voluntari străini care au luptat în rândurile forțelor sale de la începutul invaziei ruse.
Ministerul ucrainean al Apărării afirmă că mii de voluntari proveniți din peste 50 de țări au servit alături de armata ucraineană. Aceștia sunt integrați în formațiuni destinate militarilor străini, cunoscute în trecut sub denumirea de Legiunea Străină.
Cifrele disponibile public în cazul Ucrainei sunt însă mai puțin precise decât cele prezentate de autoritățile de la Kiev pentru cetățenii străini recrutați de Rusia.
Autoritățile ucrainene descriu serviciul militar al cetățenilor străini drept unul voluntar, realizat în baza unor contracte. Această prezentare este diferită de cazurile descrise în investigațiile privind recrutarea rusă, în care sunt menționate promisiuni înșelătoare, presiuni și exploatarea unor persoane aflate în situații vulnerabile.
Moscova își propune să recruteze și mai mulți străini
Pentru Rusia, recrutarea cetățenilor din alte țări a devenit o componentă tot mai importantă a efortului de război. Autoritățile ucrainene susțin că Moscova își propune să semneze în 2026 aproximativ 18.500 de contracte cu cetățeni străini.
Ținta ar reprezenta o creștere față de anul 2025, când numărul contractelor de acest tip ar fi fost de aproape 14.000.
O organizație internațională pentru drepturile omului a făcut o estimare separată și a stabilit că Rusia a recrutat cel puțin 27.000 de cetățeni străini proveniți din peste 130 de țări de la începutul invaziei. Organizația a descris fenomenul drept un sistem de recrutare desfășurat la scară globală.
Aceste estimări diferă de cifrele prezentate de autoritățile ucrainene, însă toate indică aceeași extindere geografică a recrutării ruse.
Mii de cetățeni străini au fost confirmați morți
Amploarea recrutării este reflectată și de numărul cetățenilor străini confirmați ca fiind uciși în timp ce luptau pentru Rusia.
O investigație realizată de BBC și Mediazona a identificat cel puțin 3.589 de cetățeni străini morți în timpul serviciului pentru forțele ruse. Dintre aceștia, 2.304 erau militari nord-coreeni.
Numărul reprezintă doar cazurile pentru care moartea a putut fi confirmată nominal, ceea ce înseamnă că nu poate fi considerat o evidență completă a tuturor cetățenilor străini care și-au pierdut viața în cadrul forțelor ruse.
Datele disponibile indică astfel o recrutare care a ajuns în peste 130 de țări și care cuprinde atât state din Asia Centrală, cât și țări din Asia, Africa și America Latină.
În cazul unor recruți, salariile oferite de armata rusă reprezintă un factor important într-un context economic dificil în țările de origine. În alte situații documentate de autorități și organizații pentru drepturile omului, oamenii ar fi fost atrași prin promisiuni privind locuri de muncă sau studii și ar fi ajuns ulterior în structurile militare ruse ori în activități destinate susținerii războiului.
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