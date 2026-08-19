Rusia și-a căutat soldați în peste 130 de țări. De unde provin cei mai mulți recruți trimiși la război

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:09

Rusia a construit în timpul războiului din Ucraina o rețea de recrutare care depășește cu mult spațiul fostei Uniuni Sovietice. Potrivit datelor prezentate de autoritățile ucrainene, peste 28.000 de cetățeni străini din 136 de țări au fost identificați ca fiind recrutați în forțele ruse, iar cifra nu îi include pe militarii nord-coreeni trimiși de Phenian pentru a sprijini Moscova.

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