Încă o țară europeană interzice purtarea vălului musulman integral. Amenzi usturătoare pentru cele care încalcă legea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:53

Portul vălului care acoperă integral fața este interzis oficial în spațiile publice din Portugalia, după ce președintele Antonio José Seguro a promulgat legea care interzice ascunderea feței în public.

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