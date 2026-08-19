Încă o țară europeană interzice purtarea vălului musulman integral. Amenzi usturătoare pentru cele care încalcă legea

Portul vălului care acoperă integral fața este interzis oficial în spațiile publice din Portugalia, după ce președintele Antonio José Seguro a promulgat legea care interzice ascunderea feței în public.
Actul normativ a fost adoptat la inițiativa extremei drepte și se aplică în general vestimentației sau altor modalități prin care fața unei persoane este ascunsă ori identificarea acesteia este împiedicată. În practică, prevederile vizează în special femeile musulmane care poartă văl integral, transmite miercuri AFP.
Președintele portughez a justificat promulgarea legii prin importanța pe care o are posibilitatea de identificare și comunicare între persoane.
„Fața trebuie considerată un element central al identității și al comunicării umane”, a explicat Antonio José Seguro într-un comunicat.
Președintele recunoaște sensibilitatea subiectului
Antonio José Seguro, fost lider al Partidului Socialist, a recunoscut în același timp că noua legislație privește un subiect deosebit de sensibil.
Șeful statului portughez a descris tema drept una „de mare sensibilitate socială şi culturală”.
Legea a generat o dezbatere politică intensă înainte de adoptarea sa definitivă. Versiunea finală a textului, denumită de presa locală „legea burqa”, a fost votată de parlament în luna iulie.
Proiectul a beneficiat de susținerea coaliției guvernamentale de dreapta și a extremei drepte, în timp ce formațiunile de stânga au votat împotrivă.
Ce interzice noua legislație
Prevederile nu se limitează la un anumit tip de îmbrăcăminte religioasă. Legea interzice purtarea în spațiile publice a vestimentației destinată să ascundă fața sau să împiedice identificarea acesteia.
Totodată, este interzisă orice formă de constrângere prin care o persoană este obligată să își acopere chipul din motive legate de gen, religie, vârstă sau origine.
Prin formularea generală a textului, autoritățile portugheze stabilesc astfel reguli privind posibilitatea identificării persoanelor în spațiile publice, chiar dacă dezbaterea care a precedat adoptarea legii s-a concentrat în special asupra vălului integral purtat de unele femei musulmane.
Amenzi de până la 3.000 de euro
Persoanele care încalcă noile prevederi pot primi amenzi cuprinse între 150 și 3.000 de euro.
Sancțiunile sunt prevăzute pentru situațiile în care este încălcată interdicția privind acoperirea feței în spațiile publice sau sunt impuse altor persoane astfel de restricții în condițiile prevăzute de lege.
Există însă mai multe situații în care acoperirea feței este permisă.
În ce situații există excepții
Noua legislație prevede derogări pentru situații legate de sănătate, activități profesionale, manifestări artistice sau condiții de mediu.
Interdicția nu se aplică nici în lăcașurile de cult, în reprezentanțele diplomatice sau la bordul avioanelor.
Astfel, legea stabilește o serie de excepții în care ascunderea feței poate fi justificată de natura activității, de circumstanțele concrete sau de locul în care se află persoana.
Promulgarea actului normativ marchează intrarea Portugaliei într-un grup de state europene care au introdus restricții privind acoperirea integrală a feței în spațiile publice, într-un context în care tema continuă să genereze dezbateri politice și sociale.