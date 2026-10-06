UE pregătește cea mai mare extindere a sancțiunilor împotriva Rusiei de la începutul războiului

Publicat 6 oct. 2026, 21:16 Sursă Reuters

Uniunea Europeană se pregătește să extindă masiv lista sancțiunilor împotriva Rusiei. Ambasadorii statelor membre sunt așteptați să aprobe miercuri aproximativ 1.650 de noi desemnări, în ceea ce ar urma să fie cea mai mare extindere a listelor individuale de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

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