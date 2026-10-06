UE pregătește cea mai mare extindere a sancțiunilor împotriva Rusiei de la începutul războiului

Uniunea Europeană se pregătește să extindă masiv lista sancțiunilor împotriva Rusiei. Ambasadorii statelor membre sunt așteptați să aprobe miercuri aproximativ 1.650 de noi desemnări, în ceea ce ar urma să fie cea mai mare extindere a listelor individuale de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.
Informațiile au fost transmise marți de diplomați europeni și relatate de Reuters.
Noua rundă este orientată în principal către complexul militar-industrial al Rusiei, iar peste jumătate dintre desemnările din această categorie vizează producția de rachete. Propunerea a fost înaintată de Serviciul European de Acțiune Externă, structura UE responsabilă de politica externă.
Aproape 1.600 de ținte legate de industria militară rusă
Din totalul de aproximativ 1.650 de noi desemnări pregătite de UE, circa 1.570 vizează persoane și entități implicate în complexul militar-industrial rus.
O parte majoră a acestei liste este legată de producția de rachete. Peste jumătate dintre cele aproximativ 1.570 de desemnări din sectorul militar-industrial se concentrează pe acest domeniu, potrivit diplomaților europeni citați de Reuters.
Amploarea noii liste este importantă în raport cu sancțiunile individuale adoptate până acum. Diplomații europeni estimează că UE are în prezent puțin peste 3.000 de desemnări în principalul său regulament de sancțiuni împotriva Rusiei.
Persoanele și entitățile incluse în aceste liste pot fi supuse unor măsuri precum interdicția de a călători în Uniunea Europeană, înghețarea activelor și interdicții privind punerea la dispoziție a fondurilor sau efectuarea de tranzacții cu acestea.
Decizia ambasadorilor nu este încă votul final
Procedura nu se încheie însă miercuri. Dacă ambasadorii statelor membre aprobă noile desemnări, listele vor fi transmise miniștrilor de externe ai UE, care sunt programați să voteze asupra adoptării finale lunea viitoare.
Prin urmare, pachetul aflat acum în discuție nu reprezintă încă o nouă rundă de sancțiuni intrată în vigoare. Este etapa de aprobare politică a listelor înaintea deciziei finale a miniștrilor de externe.
Propunerea vine din partea Serviciului European de Acțiune Externă, iar amploarea sa o diferențiază de precedentele extinderi ale listelor individuale. Reuters notează că, dacă va fi aprobat, acesta va fi cel mai mare set de desemnări individuale adoptat de UE de la începutul războiului din Ucraina.
Nu toate noile desemnări vizează industria militară
Restul desemnărilor pregătite de Uniunea Europeană au legături cu Rusia, dar sunt încadrate în alte regimuri de sancțiuni.
Printre acestea se află și mai multe desemnări realizate în cadrul restricțiilor europene referitoare la Coreea de Nord. Astfel, cele aproximativ 1.650 de noi includeri nu reprezintă în totalitate persoane sau companii încadrate direct în complexul militar-industrial rus.
Cea mai mare parte a pachetului rămâne însă concentrată asupra structurilor considerate parte a industriei militare ruse, în special asupra celor implicate în producția de rachete.
UE a adoptat ultimul pachet în luna iulie
Ultimul pachet combinat de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea, a fost adoptat de UE în iulie 2026. Acesta a inclus 218 noi desemnări individuale, dintre care 48 de persoane și 170 de entități, cel mai mare număr de includeri individuale dintr-un pachet al UE din ultimii patru ani la acel moment.
Pachetul din iulie a vizat mai multe domenii, printre care energia, serviciile financiare, sectorul bancar, criptomonedele și complexul militar-industrial rus. Au fost adăugate, de asemenea, noi nave asociate flotei fantomă a Rusiei și au fost introduse măsuri împotriva unor entități implicate în eludarea sancțiunilor.
Noua inițiativă pregătită pentru octombrie ar depăși însă considerabil precedentul din iulie în ceea ce privește numărul de persoane și entități propuse pentru includerea pe liste.