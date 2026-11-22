Sute de pasageri riscă să rămână blocați sau să fie nevoiți să își schimbe planurile de călătorie, după ce Aeroportul din Bruxelles a anunțat perturbări majore pentru luni, 23 noiembrie. Majoritatea zborurilor programate să decoleze sau să aterizeze vor fi anulate, din cauza unei greve naționale la care vor participa și controlori de trafic aerian. Protestul este îndreptat împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvernul federal belgian.
Majoritatea zborurilor de pe aeroportul din Bruxelles vor fi anulate luni
Activitatea Aeroportului din Bruxelles va fi grav afectată la începutul săptămânii, după ce o parte dintre angajații skeyes, compania responsabilă de controlul traficului aerian din Belgia, au anunțat că se alătură protestului național programat pentru luni, 23 noiembrie.
Potrivit administrației aeroportului, decizia a fost comunicată sâmbătă după-amiază, cu mai puțin de două zile înaintea grevei. Anunțul a pus companiile aeriene într-o situație dificilă, deoarece timpul rămas pentru reorganizarea zborurilor și informarea călătorilor este foarte scurt.
Furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană a precizat că nu va putea asigura activitatea obișnuită de control al traficului între orele 07:00 și 21:00, ora locală. În acest interval, numărul controlorilor disponibili nu va fi suficient pentru desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene normale. Vor fi menținute doar serviciile minime necesare pentru situațiile de urgență și pentru zborurile considerate esențiale din punctul de vedere al siguranței, conform Agerpres.
Pasagerii, avertizați să verifice zborurile înainte de a pleca spre aeroport
Administrația Aeroportului din Bruxelles a anunțat că pasagerii ale căror zboruri vor fi anulate vor fi contactați direct de companiile aeriene pentru a afla ce opțiuni au la dispoziție. Printre soluțiile posibile se numără reprogramarea călătoriei sau rambursarea biletelor, în funcție de situație și de condițiile aplicabile fiecărei rezervări.
Lista curselor anulate va fi actualizată pe site-ul aeroportului, însă modificările vor apărea numai după ce companiile aeriene vor înregistra oficial anulările. Din acest motiv, călătorii sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile primite de la operatorul aerian și să verifice situația zborului înainte de a se deplasa la aeroport. Situația îi poate afecta și pe românii care au programate călătorii spre sau dinspre Belgia. Deocamdată, autoritățile aeroportuare nu au prezentat o listă completă a rutelor afectate, iar anulările urmează să fie comunicate de fiecare companie în parte.
Brussels Airlines critică anunțul făcut în ultimul moment
Compania Brussels Airlines și-a exprimat nemulțumirea față de momentul în care a fost anunțată participarea controlorilor de trafic aerian la grevă. Operatorul consideră că intervalul foarte scurt dintre comunicarea deciziei și declanșarea protestului îngreunează semnificativ pregătirile necesare pentru limitarea problemelor întâmpinate de pasageri. Companiile aeriene trebuie să își reorganizeze programul, să găsească soluții pentru călătorii afectați și să colaboreze cu aeroporturile și ceilalți parteneri implicați în operațiunile de transport. Toate aceste măsuri devin mai complicate atunci când anulările sunt anunțate cu foarte puțin timp înainte.
Nu este prima dată când grevele controlorilor de trafic aerian din Belgia provoacă probleme pasagerilor. În luna septembrie, mai multe curse dintre aeroportul Bruxelles-Charleroi și România au fost anulate, iar altele au înregistrat întârzieri.
De ce intră belgienii în grevă pe 23 noiembrie
Protestul de luni este organizat de cele trei mari confederații sindicale din Belgia, care au convocat o manifestație națională la Bruxelles împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului federal. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate de politicile economice și bugetare ale autorităților, iar participarea angajaților din transportul aerian amplifică efectele protestului asupra populației.
Pe lângă anularea zborurilor, sunt posibile perturbări și în transportul public, ceea ce ar putea îngreuna inclusiv deplasarea călătorilor către aeroport. Administrația aeroportuară recomandă consultarea informațiilor furnizate de operatorii locali de transport înaintea oricărei călătorii. Pentru pasagerii care trebuie să ajungă luni în Belgia sau să plece din Bruxelles, cea mai importantă recomandare rămâne verificarea permanentă a zborului și a mesajelor transmise de compania aeriană. Chiar dacă un zbor figurează încă în program, situația se poate modifica pe măsură ce operatorii confirmă anulările.