Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 07:03

Sute de pasageri riscă să rămână blocați sau să fie nevoiți să își schimbe planurile de călătorie, după ce Aeroportul din Bruxelles a anunțat perturbări majore pentru luni, 23 noiembrie. Majoritatea zborurilor programate să decoleze sau să aterizeze vor fi anulate, din cauza unei greve naționale la care vor participa și controlori de trafic aerian. Protestul este îndreptat împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvernul federal belgian.

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