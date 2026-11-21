Danemarca a solicitat statelor membre ale Uniunii Europene să înăsprească măsurile împotriva Rusiei, inclusiv prin impunerea unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Demersul vine după ce autoritățile de la Copenhaga au anunțat că au dejucat un presupus plan de asasinat pus la cale de serviciile secrete ruse, relatează Reuters.
Poliţia şi serviciile de securitate din Danemarca au anunţat vineri că au dejucat, în luna septembrie, un presupus plan de asasinare a unui rapper cu dublă cetăţenie, americană şi ucraineană. Incidentul ar fi avut loc înaintea unui concert susţinut de artist.
Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a catalogat cazul drept o încălcare inacceptabilă, iar autorităţile de la Copenhaga au decis expulzarea ataşatului militar al Rusiei.
Danemarca propune suspendarea vizelor turistice pentru cetăţenii ruşi
Într-un document transmis vineri seară diplomaţilor europeni şi consultat de Reuters, Danemarca propune suspendarea eliberării vizelor turistice pentru cetăţenii ruşi şi nerecunoaşterea paşapoartelor ruseşti nebiometrice în întregul spaţiu Schengen, care cuprinde 29 de state.
Printre măsurile solicitate se numără şi utilizarea mai frecventă a vizelor cu valabilitate teritorială limitată, care restricţionează circulaţia titularilor la anumite state membre. Totodată, Copenhaga propune introducerea unor condiţii de intrare mai stricte pentru persoanele care luptă în prezent sau au luptat în trecut în armata rusă.
Oficialii de la Copenhaga consideră că actualul context permite înlocuirea restricţiilor naţionale, diferite de la un stat membru la altul, cu o politică unitară la nivelul întregii Uniuni Europene.
Propunerile vor fi discutate la Bruxelles
Iniţiativele Danemarcei urmează să fie prezentate luni, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene.
Ambasada Rusiei la Copenhaga a respins vineri acuzaţiile formulate de autorităţile daneze, susţinând că acestea nu sunt susţinute de dovezi.
De cealaltă parte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat solidaritatea cu Danemarca şi cu celelalte state membre care s-ar confrunta cu atacuri hibride atribuite Rusiei.
UE pregăteşte o nouă strategie de securitate şi sancţiuni împotriva Rusiei
Ursula von der Leyen a anunţat că Bruxellesul va prezenta în perioada următoare o nouă strategie europeană de securitate, menită să consolideze capacitatea Uniunii de a preveni şi descuraja ameninţările.
În paralel, Comisia Europeană lucrează la cel de-al 22-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.
Printre măsurile analizate se află şi înăsprirea restricţiilor privind eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, o temă care ar putea deveni parte a unei abordări comune la nivel european.