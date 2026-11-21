Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 17:30

Danemarca a solicitat statelor membre ale Uniunii Europene să înăsprească măsurile împotriva Rusiei, inclusiv prin impunerea unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Demersul vine după ce autoritățile de la Copenhaga au anunțat că au dejucat un presupus plan de asasinat pus la cale de serviciile secrete ruse, relatează Reuters.

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