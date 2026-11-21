Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 13:35

Un atac armat de o violență extremă a avut loc sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în Africa de Sud. Șase persoane au fost ucise și alte trei au fost grav rănite, după ce mai mulți bărbați înarmați, cu fețele acoperite, au pătruns într-o curte și au deschis focul asupra unui grup de oameni. Atacul s-a produs în localitatea Zwelethemba, din orașul Worcester, provincia Western Cape. Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru identificarea și capturarea autorilor.

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