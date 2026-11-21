Un atac armat de o violență extremă a avut loc sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în Africa de Sud. Șase persoane au fost ucise și alte trei au fost grav rănite, după ce mai mulți bărbați înarmați, cu fețele acoperite, au pătruns într-o curte și au deschis focul asupra unui grup de oameni. Atacul s-a produs în localitatea Zwelethemba, din orașul Worcester, provincia Western Cape. Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru identificarea și capturarea autorilor.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile sud-africane, atacul a avut loc în jurul orei 01:20, când victimele se aflau într-o curte și stăteau în jurul unui foc. Șase bărbați mascați au intrat în proprietate și au început să tragă mai multe focuri de armă. Patru bărbați și două femei au murit pe loc, în timp ce alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital, cu răni grave provocate de gloanțe.
Șase persoane au murit pe loc. Atacatorii aveau fețele acoperite
Primele informații ale anchetatorilor arată că atacatorii au acționat în grup și au deschis focul imediat după ce au pătruns în curtea în care se aflau victimele. Bilanțul atacului este de șase morți și trei răniți, iar identitățile persoanelor decedate nu au fost făcute publice. Novela Potelwa, purtătoare de cuvânt a poliției din provincia Western Cape, a confirmat că suspecții aveau fețele acoperite și că au tras mai multe focuri de armă asupra persoanelor aflate în curte. Echipele de anchetatori specializate în infracțiuni grave comise cu violență au fost mobilizate pentru a strânge probe și a identifica persoanele responsabile de atac, conform presei străine.
Poliția a deschis șase dosare de omor și trei de tentativă de omor
Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare a celor șase atacatori. Poliția din Worcester investighează șase infracțiuni de omor și trei tentative de omor, în timp ce detectivii încearcă să stabilească motivul atacului. Comisarul provincial al poliției din Western Cape, locotenent-generalul Sizakhele Dyantyi, a transmis că vor fi mobilizate toate resursele necesare pentru identificarea și aducerea autorilor în fața justiției. Până la momentul comunicării primelor informații oficiale, niciun suspect nu fusese arestat. Poliția a făcut apel la persoanele care dețin informații despre atac să colaboreze cu anchetatorii.