Donald Trump îl susține pe Jensen Huang și face presiuni publice asupra Nvidia pentru a-i acorda o a doua șansă. Președintele SUA s-a declarat favorabil revenirii acestuia în companie.
Președintele american Donald Trump și-a exprimat public susținerea pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, după ce fondatorul companiei ar fi demisionat în urma unui scandal în care sunt investigate acuzații privind relații personale controversate, posibile legături cu spionajul chinez și transferul ilegal de cipuri avansate către China.
Liderul de la Casa Albă nu a precizat în ce condiții ar putea avea loc o eventuală revenire a lui Huang, însă mesajul său a fost unul clar: fostul șef al Nvidia ar trebui să primească o nouă oportunitate de a conduce compania.
Potrivit informațiilor prezentate de Agerpres, Jensen Huang ar fi renunțat la funcție după apariția unor dezvăluiri privind presupuse relații cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, dar și cu mai mulți angajați aflați în subordinea sa. Alice Huang este suspectată de autoritățile americane de spionaj în favoarea Chinei.
Nvidia a demarat o investigație internă pentru a clarifica informațiile referitoare la relația dintre Jensen Huang și Alice Huang. În același timp, autoritățile americane investighează încă din 2024 compania Megaspeed, suspectată că ar fi direcționat cipuri avansate de inteligență artificială către firme din China, eludând eventualele restricții impuse de Washington la exportul de tehnologie.
Nvidia ar fi inclus Megaspeed pe lista companiilor către care nu mai comercializează produse în iunie 2025.
Fondatorul Nvidia a înființat compania în 1993 și a transformat-o într-unul dintre cei mai importanți jucători globali din industria semiconductorilor și a inteligenței artificiale. O eventuală revenire a sa la conducere ar avea loc într-un moment delicat, pe fondul investigațiilor și al întrebărilor privind relațiile companiei cu piața chineză.
Susținerea lui Trump nu este singurul semnal în favoarea revenirii lui Huang. Mai mulți lideri importanți din Silicon Valley au semnat o petiție prin care solicită ca acesta să fie repus în funcția de director general al Nvidia. Inițiativa a adunat, până în prezent, peste 178.000 de semnături.