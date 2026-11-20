Jeffrey Epstein și legăturile sale cu Rusia: recrutarea tinerelor, relațiile cu oligarhii ruși și încercarea de a ajunge la Putin - Investigație Reuters
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein ar fi folosit Rusia atât ca sursă de recrutare a femeilor și fetelor atrase în rețeaua sa de exploatare sexuală, cât și ca punct de plecare pentru construirea unor relații cu oligarhi, oameni de afaceri și oficiali ruși. O investigație Reuters publicată vineri, 20 noiembrie, cu titlul "Why Jeffrey Epstein loved Russia: women, oligarchs and a shot at redemption", dezvăluie noi detalii despre legăturile controversatului finanțist american cu Rusia, despre colaborările sale cu agenții de modeling și despre încercările repetate de a ajunge la președintele Vladimir Putin. Jurnaliștii britanici precizează însă, în articolul menționat, că nu au găsit dovezi că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse, că ar fi acționat în numele guvernului de la Moscova sau că s-ar fi întâlnit vreodată cu Putin.
Investigația realizată de jurnaliștii David Gauthier-Villars și Mike Spector, de la Reuters, se bazează pe interviuri cu peste 20 de persoane care au cunoscut sau au avut legături cu Jeffrey Epstein, precum și pe analiza a sute de pagini de documente ale Departamentului de Justiție al SUA, jurnale de zbor, dosare judiciare și corespondență electronică.
Potrivit publicației britanice, Rusia ar fi avut un rol important în activitățile lui Epstein, chiar dacă acesta ar fi efectuat doar două vizite cunoscute în această țară. Relațiile sale cu lumea rusă s-ar fi dezvoltat în special prin intermediul femeilor recrutate din fostul spațiu sovietic și al contactelor cu persoane influente din mediul de afaceri și politic.
Rusia, o sursă importantă de recrutare pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein
Potrivit investigației Reuters, interesul lui Epstein pentru Rusia a început în principal prin intermediul tinerelor modele din fostul spațiu sovietic. După căderea Zidului Berlinului, în 1989, agenții occidentali de modeling au început să caute talente în Europa de Est și în fostele republici sovietice. Printre aceștia s-a numărat francezul Jean-Luc Brunel, reprezentant al agenției Karin Models, care recruta fete și tinere din regiune și le aducea la Paris, unde acestea puteau fi selectate pentru piața americană.
Reuters relatează că Brunel avea legături cu Epstein și cu Ghislaine Maxwell, iar rețelele din industria modei au devenit unul dintre canalele prin care tinerele ajungeau în anturajul finanțistului american.
Jurnaliștii au identificat, astfel, cel puțin 17 femei din fostul spațiu sovietic care ar fi fost atrase în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein. Trei dintre acestea se numără printre persoanele care au încercat să obțină dreptate pentru abuzurile și exploatarea la care au fost supuse.
Un episod relatat în investigație publicată sub titlul sugestiv "Why Jeffrey Epstein loved Russia: women, oligarchs and a shot at redemption" datează din septembrie 1991, când Brunel ar fi organizat o petrecere în apartamentul său din Paris. Printre invitați se aflau oameni de afaceri și modele din mai multe țări, inclusiv din Rusia.
Thysia Huisman, fost model care a participat la eveniment, le-a povestit jurnaliștilor Reuters că a observat o fată rusoaică despre care credea că avea puțin peste 12 ani. Aceasta ar fi petrecut o mare parte din seară în poala lui Epstein. Fata i-ar fi spus că Brunel îi plătise călătoria la Paris și îi promisese că o va ajuta să devină supermodel. Huisman a relatat că vârsta foarte mică a adolescentei i-a atras atenția și i-a provocat îngrijorare.
Reuters precizează că nu a putut confirma independent organizarea petrecerii sau identitatea și vârsta fetei.
Agenția MC2 Models, un canal prin care tinerele din Rusia ajungeau în SUA
Un alt capitol important al investigației privește agenția de modeling înființată de Brunel în Miami, în 2003, sub numele Karin Models of America, redenumită ulterior MC2 Models Management.
Potrivit documentelor și mărturiilor analizate de Reuters, agenția recruta numeroase modele din Rusia și le facilita obținerea documentelor necesare pentru a călători în Statele Unite. Epstein ar fi garantat un împrumut de 300.000 de dolari pentru companie, informație menționată de Brunel în timpul audierilor în fața anchetatorilor francezi. Reuters nu a putut verifica independent proveniența sau rambursarea împrumutului. Agenția le-ar fi oferit tinerelor posibilitatea de a lucra în industria modei americane, însă unele dintre acestea au ajuns ulterior în cercul personal al finanțistului.
Unul dintre cazurile prezentate este cel al Svetlanei Pozhidaeva, care a declarat pentru Reuters că l-a cunoscut pe Epstein la Paris, în 2008, când avea aproximativ 23 de ani. Acesta i-ar fi promis că o va ajuta să obțină un contract de modeling cu Victoria's Secret. În anul următor, femeia s-a mutat în Statele Unite, a semnat cu MC2 și, ulterior, a devenit una dintre asistentele personale ale lui Epstein.
Pozhidaeva a declarat că, deși avea și sarcini legate de Rusia, inclusiv căutarea unui apartament pentru Epstein la Moscova, principala sa responsabilitate era să îi facă masaje. Ea a afirmat că finanțistul a abuzat-o sexual în mod repetat. Femeia a descris și mecanismele prin care ar fi ajuns dependentă de acesta: viza îi era sponsorizată prin intermediul agenției, locuința îi era pusă la dispoziție de Epstein, nu avea cont bancar propriu, iar cheltuielile pentru trai și asistență medicală erau înregistrate ca datorii.
Potrivit declarațiilor sale, Epstein o presa în legătură cu greutatea corporală, iar femeia a dezvoltat o tulburare de alimentație. De asemenea, se temea că finanțistul ar avea conexiuni politice în Rusia și că ar putea să îi facă rău ei sau familiei sale dacă ar încerca să plece.
Reuters susține că rețeaua de recrutare nu se limita la agențiile de modeling. Cel puțin nouă femei din fostul spațiu sovietic, majoritatea rusoaice, i-ar fi recomandat lui Epstein prietene sau cunoștințe în ultimul deceniu al vieții sale.
Jeffrey Epstein a vizitat Rusia de două ori. Ce se știe legat de prima sa deplasare
Documentele analizate de Reuters indică două vizite cunoscute ale lui Epstein în Rusia. Prima a avut loc în aprilie 1998, când acesta a ajuns la Sarov, un oraș închis din Rusia, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea programului de arme nucleare al Uniunii Sovietice.
Epstein a participat la o deplasare organizată de Nathan Myhrvold, pe atunci un important executiv al companiei Microsoft, care vizita mai multe orașe pentru a identifica oportunități de dezvoltare software la costuri reduse.
Esther Dyson, investitoare și jurnalistă specializată în tehnologie, care a însoțit grupul în calitate de ghid vorbitor de limbă rusă, a povestit că Epstein a vizitat inclusiv fosta locuință a fizicianului sovietic Andrei Saharov. Potrivit acesteia, finanțistul ar fi întrebat un cercetător rus când fusese plătit ultima dată.
Reuters notează că nu a putut stabili cu exactitate motivul pentru care Epstein a participat la această călătorie. Nu există dovezi prezentate în investigație care să demonstreze că vizita sa la Sarov ar fi avut legătură cu activități de spionaj.
Esther Dyson și Jeffrey Epstein, fotografiați la 28 aprilie 1998, alături de Pavel Oleynikov, angajat al unui centru nuclear din Rusia, în fața locuinței din Moscova a fizicianului sovietic și disidentului Andrei Saharov/ Profimedia
A doua deplasare cunoscută a avut loc în noiembrie 2002, când Epstein a mers la Moscova și Sankt Petersburg, însoțit de Ghislaine Maxwell și Jean-Luc Brunel. Potrivit unor persoane familiarizate cu călătoria, documentelor de zbor și unui raport al procurorilor francezi, grupul a ajuns în Rusia cu avionul privat al finanțistului.
La Moscova, cei trei ar fi fost transportați cu mașini blindate și însoțiți de agenți de securitate înarmați pentru a participa la o întâlnire cu omul de afaceri cecen Umar Dzhabrailov. După cină, Epstein i-ar fi cerut șoferului să îl plimbe pe strada Tverskaya pentru a vedea femeile care practicau prostituția în zonă.
La Sankt Petersburg, grupul a vizitat Palatul Ecaterinei, fostă reședință imperială. Epstein ar fi fost interesat și de o încăpere celebră din Palatul Alexandru, cunoscută drept Camera Mov, care ar fi inspirat o alegere de design pentru locuința sa din Manhattan.
Cum a încercat Epstein să-și refacă imaginea după condamnarea din 2008
Investigația Reuters arată că, după ce a pledat vinovat, în 2008, în Florida, pentru infracțiuni legate de prostituție, inclusiv solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore, și a petrecut 13 luni în închisoare, Epstein a început să urmărească tot mai insistent apropierea de elitele rusești. Finanțistul ar fi văzut Rusia ca pe o oportunitate de a-și reconstrui reputația și de a reveni în cercurile internaționale de influență, în condițiile în care condamnarea sa îi afectase serios imaginea publică.
Potrivit Reuters, acesta a încercat să se prezinte în fața oamenilor de afaceri ruși drept un expert financiar capabil să le ofere consultanță și să îi ajute în proiectele lor. Printre persoanele cu care a corespondat s-a numărat miliardarul rus Vladislav Doronin (foto), cunoscut pentru investițiile sale în domeniul imobiliar și pentru relația pe care o avea atunci cu supermodelul Naomi Campbell.
În 2010, biroul lui Doronin l-ar fi invitat pe Epstein la un eveniment caritabil organizat la Moscova de Naomi Campbell. Finanțistul nu a participat, însă ulterior l-a primit pe omul de afaceri rus la cină, în locuința sa din New York. Corespondența electronică analizată de Reuters arată că Epstein i-a oferit opinii privind un proiect imobiliar de milioane de dolari în capitala Rusiei.
Un alt nume important menționat în documente este cel al miliardarului Oleg Deripaska, magnat rus din industria metalelor. În 2010, una dintre asistentele lui Epstein ar fi încercat să organizeze o întâlnire între acesta și Deripaska, folosind un contact furnizat de fostul ministru britanic Peter Mandelson.
Reuters nu a putut stabili dacă întâlnirea a avut loc. Două persoane care l-au cunoscut pe Epstein au declarat că acesta ar fi exagerat ulterior amploarea relației sale cu miliardarul rus.
Cum ar fi încercat Epstein să ajungă la Vladimir Putin
Una dintre cele mai importante dezvăluiri ale investigației privește încercările repetate ale lui Epstein de a obține o întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Documentele analizate de Reuters arată că, în septembrie 2011, finanțistul pregătea o nouă călătorie în Rusia, care ar fi trebuit să includă întâlniri cu un agent de modeling și reprezentanți ai unei academii de științe.
Într-un schimb de e-mailuri, un angajat al lui Epstein menționa că bodyguardul rus al acestuia, Igor Zinoviev, îi spusese că finanțistul avea programată și o întâlnire cu Putin. Călătoria a fost însă anulată. Trei persoane care îl cunoșteau pe Epstein au declarat pentru Reuters că nu credeau că o întrevedere cu liderul de la Kremlin fusese programată în mod real.
Un alt personaj important în încercările sale de apropiere de cercurile oficiale rusești a fost Sergey Belyakov (foto), fost ministru adjunct al Economiei din Rusia și organizator al Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Cei doi s-au cunoscut la Paris, în 2014, iar corespondența lor arată că au păstrat legătura în anii următori. În aprilie 2015, Epstein l-a invitat pe Belyakov la o cină organizată în locuința sa din Manhattan, unde i l-a prezentat și pe Ehud Barak, fost prim-ministru al Israelului. La scurt timp, Epstein a încercat să îl folosească pe Barak pentru a-și facilita accesul la conducerea Rusiei.
Sergey Belyakov/ Profimedia
Într-un e-mail adresat fostului premier israelian, finanțistul îi sugera acestuia să îi transmită lui Belyakov că Vladimir Putin și consilierii săi ar avea de câștigat dacă ar petrece timp discutând cu el despre piețe financiare, monedă și sistemul financiar internațional.
Epstein nu urmărea doar o întâlnire de curtoazie, ci încerca să se prezinte drept un interlocutor valoros pentru liderii ruși, folosindu-și pretinsele competențe financiare și relațiile internaționale pentru a-și recâștiga influența, mai scriu jurnaliștii Reuters. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Ehud Barak nu a transmis mesajul către Belyakov.
Cine este persoana folosită pentru a media apropierea de Moscova
Reuters mai identifică un alt intermediar prin care Epstein ar fi încercat să-și extindă relațiile cu Rusia: omul de afaceri emiratez Sultan Ahmed Bin Sulayem, fostul președinte al companiei internaționale de logistică DP World.
Relația dintre cei doi ar fi început cel târziu în 2005, documentele analizate de jurnaliști arătând că aceștia păstrau legătura de mai mulți ani. În septembrie 2015, Bin Sulayem a călătorit în Rusia pentru a se întâlni cu Vladimir Putin și pentru a discuta oportunități de administrare a porturilor rusești. Vizita a avut loc într-un context în care Rusia se confrunta cu sancțiuni occidentale tot mai extinse, după anexarea Crimeei în 2014, și urmărea dezvoltarea unor noi rute comerciale maritime.
Jeffrey Epstein alături de Ahmed Bin Sulayem/ Profimedia
În timp ce omul de afaceri emiratez purta discuții cu reprezentanții Rusiei, Epstein i-a cerut să îl ajute să găsească un loc de muncă pentru fratele Svetlanei Pozhidaeva, una dintre fostele sale asistente.
Într-un e-mail din 2017, Bin Sulayem îi răspundea că va organiza un interviu, însă postul respectiv nu s-a concretizat. Relația dintre Bin Sulayem și Epstein a devenit ulterior publică, iar omul de afaceri a demisionat din funcția de președinte al DP World în februarie 2026.
Ce a descoperit Reuters despre presupusele legături ale lui Epstein cu serviciile secrete rusești
Relațiile lui Jeffrey Epstein cu Rusia au alimentat de-a lungul timpului numeroase speculații, inclusiv teorii potrivit cărora acesta ar fi avut legături cu serviciile de informații sovietice sau rusești. Unele dintre aceste ipoteze au fost construite și în jurul lui Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine Maxwell, magnat britanic din industria media, despre care au existat suspiciuni privind presupuse legături cu serviciile de informații britanice, rusești și israeliene.
Cu toate acestea, investigația Reuters nu a identificat dovezi care să confirme că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile secrete rusești, că ar fi acționat în numele guvernului de la Moscova sau că ar fi reușit să se întâlnească vreodată cu Vladimir Putin. Jurnaliștii subliniază că multe dintre întrebările legate de activitățile sale rămân fără răspuns, inclusiv cele referitoare la amploarea relațiilor sale din Rusia.
În plus de asta, ancheta mai evidențiază faptul că mai multe dintre persoanele centrale în această poveste au murit între timp.
Epstein a murit în august 2019, într-o închisoare din Manhattan, moartea sa fiind clasificată drept sinucidere. Jean-Luc Brunel a murit într-o celulă dintr-o închisoare din Paris, în 2022, în timp ce se afla sub anchetă.
În martie 2026, Umar Dzhabrailov, omul de afaceri cecen care îl găzduise pe Epstein la Moscova în 2002, a fost găsit cu o rană mortală provocată prin împușcare în apartamentul său din capitala Rusiei. Presa rusă a relatat, citând surse din poliție, că moartea era investigată ca o posibilă sinucidere. Familiile lui Epstein și Dzhabrailov au contestat concluziile privind sinuciderea, însă nu au apărut dovezi concludente care să indice o intervenție criminală.
Ghislaine Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru implicarea în abuzurile sexuale comise de Epstein asupra adolescentelor, își execută pedeapsa în Statele Unite.
De ce era Rusia atât de importantă pentru Jeffrey Epstein
Concluzia investigației Reuters este că relația lui Epstein cu Rusia a avut două direcții principale. Prima a fost legată de recrutarea femeilor și fetelor din fostul spațiu sovietic, prin intermediul agențiilor de modeling, al concursurilor de frumusețe și al rețelelor de contacte din industria modei.
A doua a vizat încercarea finanțistului de a-și reconstrui reputația după condamnarea din 2008, prin apropierea de oligarhi, oameni de afaceri și persoane cu acces la cercurile politice rusești.
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