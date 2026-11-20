Publicat 20 nov. 2026, 14:46 Actualizat 20 nov. 2026, 14:51

Jeffrey Epstein ar fi folosit Rusia atât ca sursă de recrutare a femeilor și fetelor atrase în rețeaua sa de exploatare sexuală, cât și ca punct de plecare pentru construirea unor relații cu oligarhi, oameni de afaceri și oficiali ruși. O investigație Reuters publicată vineri, 20 noiembrie, cu titlul "Why Jeffrey Epstein loved Russia: women, oligarchs and a shot at redemption", dezvăluie noi detalii despre legăturile controversatului finanțist american cu Rusia, despre colaborările sale cu agenții de modeling și despre încercările repetate de a ajunge la președintele Vladimir Putin. Jurnaliștii britanici precizează însă, în articolul menționat, că nu au găsit dovezi că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse, că ar fi acționat în numele guvernului de la Moscova sau că s-ar fi întâlnit vreodată cu Putin.

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