Măsuri speciale de securitate au fost luate la bordul avionului prezidențial american Air Force One, după întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurată în China. Jurnaliștii care au însoțit delegația SUA au fost obligați să predea telefoanele utilizate pe teritoriul chinez, pentru a preveni eventuale amenințări informatice, relatează Fox News.
Incidentul a avut loc joi, 19 noiembrie, în timp ce Air Force One părăsea orașul Shenzhen, după summitul la care au participat liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, relatează publicația Fox News.
Măsura de securitate a vizat atât membrii delegației americane, cât și jurnaliștii care au însoțit președintele SUA în timpul vizitei oficiale.
Telefoanele folosite în China, colectate înainte de zborul spre SUA
Jennifer Jacobs, corespondentă CBS News la Casa Albă, a relatat că un membru al echipajului Air Force One a colectat telefoanele temporare utilizate de angajații administrației americane. Dispozitivele urmau să fie distruse sau să le fie șterse datele, ca măsură de protecție împotriva unor posibile atacuri cibernetice.
În cazul jurnaliștilor, aceștia au primit instrucțiuni să introducă telefoanele folosite pe teritoriul Chinei în pungi Faraday. Aceste accesorii speciale blochează semnalele wireless, împiedicând dispozitivele să transmită sau să recepționeze date.
Telefoanele urmau să fie returnate proprietarilor după aterizarea în Statele Unite. Unii dintre reporteri adoptaseră deja măsuri suplimentare de precauție înainte de sosirea în China, lăsând telefoanele personale, laptopurile și ceasurile inteligente în huse de protecție. Aceste dispozitive au putut fi utilizate în timpul zborului de întoarcere, spre deosebire de telefoanele folosite pe teritoriul chinez.
Ce explicație a oferit Donald Trump pentru restricțiile impuse jurnaliștilor
Întrebat despre măsurile neobișnuite de securitate, Donald Trump a confirmat că administrația americană a decis să adopte precauții suplimentare.
Procedura este considerată neobișnuită pentru deplasările prezidențiale obișnuite. Potrivit relatărilor din presa americană, măsuri similare au mai fost aplicate în contexte de securitate deosebită, inclusiv în timpul vizitelor prezidențiale în zone de conflict.
Jacqui Heinrich, corespondentă Fox News și președinta Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a remarcat că jurnaliștilor nu li s-au solicitat telefoanele la plecarea din China după vizita precedentă a lui Donald Trump, desfășurată în luna mai a acestui an.
Când au fost returnate telefoanele jurnaliștilor
Dispozitivele utilizate în China au rămas izolate pe întreaga durată a zborului către Statele Unite. Telefoanele jurnaliștilor au fost restituite abia după aterizarea Air Force One la baza militară Joint Base Andrews, joi seară, 19 noiembrie, potrivit relatărilor presei americane.
Măsurile au avut caracter preventiv și reflectă preocupările privind securitatea comunicațiilor și protecția datelor în timpul deplasărilor oficiale la nivel înalt. Telefoanele mobile, laptopurile și alte dispozitive conectate la internet pot reprezenta potențiale vulnerabilități informatice, în special în contextul vizitelor diplomatice desfășurate în țări considerate sensibile din punct de vedere al securității cibernetice.