Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 13:10

Măsuri speciale de securitate au fost luate la bordul avionului prezidențial american Air Force One, după întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurată în China. Jurnaliștii care au însoțit delegația SUA au fost obligați să predea telefoanele utilizate pe teritoriul chinez, pentru a preveni eventuale amenințări informatice, relatează Fox News.

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