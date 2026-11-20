Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 12:48

Polonia confirmă oficial că două rachete rusești și o dronă au pătruns în spațiul său aerian, vineri, 20 noiembrie, în timpul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, consideră că momentul incidentului nu a fost ales întâmplător și suspectează o provocare a Moscovei, în condițiile în care, în aceeași zi, peste zece țări participă la exerciții militare comune în Polonia. Oficialul a anunțat că va solicita NATO trimiterea unor forțe suplimentare pe Flancul Estic.

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