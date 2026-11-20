Polonia acuză oficial Rusia de o provocare militară. Două rachete și o dronă au pătruns în spațiul aerian NATO
Polonia
Polonia confirmă oficial că două rachete rusești și o dronă au pătruns în spațiul său aerian, vineri, 20 noiembrie, în timpul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, consideră că momentul incidentului nu a fost ales întâmplător și suspectează o provocare a Moscovei, în condițiile în care, în aceeași zi, peste zece țări participă la exerciții militare comune în Polonia. Oficialul a anunțat că va solicita NATO trimiterea unor forțe suplimentare pe Flancul Estic.
Autoritățile poloneze au identificat trei locuri în care au căzut obiectele rusești, unul dintre acestea fiind, cel mai probabil, o rachetă de croazieră Kh-101. Incidentul a provocat mobilizarea avioanelor de vânătoare, activarea alertelor aeriene și intervenția echipelor de urgență. O explozie puternică a fost surprinsă de camerele de supraveghere în apropierea localității Chmielek, la aproximativ 45 de kilometri de granița cu Ucraina.
Ministrul polonez al Apărării: „Data nu este întâmplătoare”. Rusia, suspectată de o nouă provocare
Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat, într-o conferință de presă susținută la Varșovia, că încălcarea spațiului aerian al Poloniei coincide cu desfășurarea unor exerciții militare importante la Nowa Dęba, în sud-estul țării. Manevrele reunesc militari din peste zece state ale Coaliției de Voință, care se pregătesc pentru o eventuală misiune de sprijin în Ucraina, după încheierea războiului, conform Reform.news.
La exercițiile militare participă reprezentanți ai Franței, Marii Britanii, Germaniei, Poloniei și ai altor state europene. Potrivit ministrului, la manevre sunt așteptați și miniștri ai apărării din Franța, Regatul Unit și statele baltice, precum și opt șefi de stat major.
Kosiniak-Kamysz consideră că apropierea dintre locurile în care au fost detectate obiectele rusești și poligonul militar unde se desfășoară exercițiile ridică semne de întrebare. În opinia sa, Rusia ar putea încerca să transmită un mesaj statelor occidentale care continuă să sprijine Ucraina.
Oficialul a explicat că Moscova urmărește de mult timp descurajarea populației europene de la susținerea Kievului și că incidentele aeriene pot fi folosite pentru alimentarea temerilor legate de extinderea războiului. Cu toate acestea, ministrul a precizat că autoritățile trebuie să stabilească, în urma investigațiilor, dacă rachetele și drona au fost direcționate intenționat către teritoriul polonez.
Două rachete rusești și o dronă au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Trei locuri de impact
Potrivit ministrului Apărării, echipele de intervenție au identificat resturi ale obiectelor rusești în trei zone din sud-estul Poloniei: Nowy Lipowiec, Mołodycz și Rudnik nad Sanem. În localitatea Nowy Lipowiec, din districtul Biłgoraj, a fost descoperit un obiect care, cu un grad ridicat de probabilitate, a fost identificat drept o rachetă de croazieră Kh-101. Într-o a doua zonă, autoritățile consideră că a căzut tot o rachetă, în timp ce al treilea obiect ar fi fost o dronă cu reacție.
Ministrul a declarat că obiectele aparțineau Federației Ruse și că pătrunderea lor în spațiul aerian polonez s-a produs în timpul bombardamentelor asupra Ucrainei. Comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, generalul Ireneusz Nowak, a explicat că sistemele de supraveghere au urmărit 11 obiecte care ar fi putut reprezenta o amenințare pentru Polonia. Dintre acestea, trei au pătruns efectiv în spațiul aerian al țării, unde au rămas cel mult trei minute.
Explozie surprinsă de camere în Polonia. Avioane F-16 și Gripen, mobilizate
Unul dintre incidente a avut loc vineri dimineață, în apropierea localității Chmielek, unde o cameră de supraveghere a surprins o explozie puternică, în jurul orei 06:33. Locuitorii au auzit o bubuitură, iar la scurt timp a fost observat un incendiu pe un câmp din apropierea localității Nowy Lipowiec. La fața locului au ajuns polițiști, pompieri, militari și specialiști care au început recuperarea fragmentelor. În zona impactului a fost descoperit un crater, iar resturile obiectului erau împrăștiate pe o suprafață de teren. Autoritățile au izolat perimetrul pentru desfășurarea cercetărilor.
În timpul incidentelor, Polonia a ridicat de la sol avioane F-16, iar avioane suedeze Gripen au participat la operațiunile de apărare aeriană. Misiunea a beneficiat și de sprijinul unei aeronave de realimentare a Forțelor Aeriene Olandeze, precum și de un avion de supraveghere radar Saab. Piloții suedezi au încercat să intercepteze unul dintre obiectele detectate, despre care se presupunea că era o rachetă Kh-101. Condițiile meteorologice dificile au împiedicat însă identificarea vizuală a țintei, astfel că nu au fost folosite armele de la bord.
Sirenele de alarmă au fost activate în mai multe localități din regiunile Lublin și Subcarpatia, iar activitatea aeroportului Rzeszów-Jasionka a fost suspendată temporar. Explozia din apropierea graniței cu Ucraina a determinat și convocarea unei reuniuni de urgență la nivelul Guvernului polonez, la care au participat reprezentanți ai armatei și ai serviciilor de securitate.
Polonia cere întărirea Flancului Estic al NATO. Ministrul Apărării avertizează asupra amenințărilor Rusiei
În urma incidentelor, Władysław Kosiniak-Kamysz a anunțat că va solicita secretarului general al NATO alocarea unor forțe și resurse suplimentare pentru protejarea Flancului Estic al Alianței. Ministrul consideră că situația de securitate este extrem de gravă și că aliații trebuie să înțeleagă amenințările cu care Polonia se confruntă în mod repetat, din cauza războiului din Ucraina.
Oficialul a precizat că exercițiile Coaliției de Voință de la Nowa Dęba vor continua conform programului, în ciuda incidentelor aeriene. Acesta intenționează să discute cu reprezentanții statelor participante și să le prezinte situația cu care se confruntă Polonia. Ministrul a avertizat și asupra riscului apariției unor campanii de dezinformare, menite să descurajeze populația europeană să mai susțină Ucraina. Forțele poloneze specializate în securitate cibernetică au semnalat deja această posibilitate, iar comandanții structurilor de profil urmează să discute măsurile necesare.
Kosiniak-Kamysz a insistat că Rusia se află în spatele atacurilor, însă stabilirea caracterului intenționat al incursiunilor rămâne în sarcina anchetatorilor. Oficialul a declarat că, dacă încălcarea spațiului aerian nu a fost deliberată, Moscova ar trebui să prezinte scuze Poloniei.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Trei morți și cel puțin 15 răniți la Kiev
Incidentele din Polonia s-au produs în timpul unui nou val de bombardamente rusești asupra Ucrainei. În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra mai multor regiuni, inclusiv asupra capitalei Kiev, unde trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite. Trei poduri importante peste fluviul Nipru au fost lovite, iar circulația între cele două părți ale capitalei ucrainene a fost afectată. Primarul Vitali Klitschko a anunțat restricții de trafic și le-a cerut locuitorilor să evite deplasările cu mașinile personale.
Atacurile au afectat și regiunea Harkov, unde un spital a fost avariat de drone. Primarul Igor Terehov a anunțat că patru persoane au fost rănite și că peste 50 de ferestre ale unității medicale au fost distruse. Bombardamentele au venit la câteva ore după ce Vladimir Putin a amenințat Ucraina cu represalii dure, în urma atacurilor repetate asupra Podului Crimeei. Liderul rus a declarat joi că răspunsul Moscovei va fi mult mai dureros decât loviturile lansate de Kiev asupra infrastructurii strategice care leagă Rusia de peninsula Crimeea.
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