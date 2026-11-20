Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 10:37

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să aibă vineri o întrevedere cu Kamala Harris, fosta vicepreședintă a Statelor Unite în mandatul lui Joe Biden. Întâlnirea are loc la Paris și atrage atenția în contextul în care politiciana democrată este considerată una dintre posibilele candidate la alegerile prezidențiale americane din 2028.

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