Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să aibă vineri o întrevedere cu Kamala Harris, fosta vicepreședintă a Statelor Unite în mandatul lui Joe Biden. Întâlnirea are loc la Paris și atrage atenția în contextul în care politiciana democrată este considerată una dintre posibilele candidate la alegerile prezidențiale americane din 2028.
Emmanuel Macron o primește pe Kamala Harris la Paris, într-un moment delicat pentru relațiile dintre Franța și Statele Unite. Discuția va avea un caracter informal, fiind descrisă de reprezentanții președintelui francez drept o scurtă întâlnire de curtoazie.
Potrivit informațiilor transmise de anturajul liderului de la Élysée pentru AFP, fosta vicepreședintă americană va fi însoțită de soțul său, Doug Emhoff. Reprezentanții președinției franceze au precizat că întrevederea are loc la solicitarea unor foști lideri, așa cum s-a mai întâmplat și în alte ocazii.
Deși publicația La Lettre a relatat despre posibilitatea unei cine între cei implicați, Palatul Élysée a infirmat această informație, precizând că nu există un asemenea eveniment în program.
Macron și Kamala Harris, întâlnire într-un moment tensionat între Paris și Washington
Discuția dintre Emmanuel Macron și Kamala Harris are loc într-o perioadă în care relațiile dintre președintele francez și actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, sunt marcate de mai multe divergențe.
Printre subiectele care au generat tensiuni se numără pozițiile diferite privind conflictul din Iran, dar și apropierea pe care liderul republican a manifestat-o față de Rusia condusă de Vladimir Putin.
În acest context, întâlnirea cu Kamala Harris are și o semnificație politică, având în vedere că aceasta rămâne o figură importantă a Partidului Democrat din Statele Unite și ar putea reveni în prim-planul politicii americane.
Totuși, reprezentanții președintelui francez au subliniat că întrevederea este una de curtoazie, fără să anunțe existența unor negocieri sau a unor angajamente politice.
Kamala Harris, posibilă candidată la Casa Albă în 2028
Kamala Harris a ocupat funcția de vicepreședinte al Statelor Unite în perioada 2021–2025, în administrația condusă de Joe Biden.
În campania electorală din 2024, ea a devenit candidata Partidului Democrat după ce Biden a decis să se retragă din cursa prezidențială, pe fondul preocupărilor legate de starea sa de sănătate și de capacitatea de a continua campania.
Harris a intrat astfel în competiția pentru Casa Albă împotriva republicanului Donald Trump, însă a pierdut alegerile din noiembrie 2024.
În ciuda înfrângerii, numele fostei vicepreședinte continuă să fie vehiculat în discuțiile despre viitorul Partidului Democrat. Kamala Harris este considerată una dintre potențialele variante pentru scrutinul prezidențial din 2028 și apare printre numele importante în sondajele privind viitoarele alegeri primare democrate.
Până în prezent, politiciana nu și-a anunțat oficial intenția de a candida din nou la președinția Statelor Unite. Cu toate acestea, o eventuală revenire în competiția electorală ar putea transforma scrutinul din 2028 într-o nouă confruntare politică majoră între democrați și republicani.
Întâlnirea de la Paris cu Emmanuel Macron vine, astfel, într-un moment în care viitorul politic al lui Kamala Harris este urmărit cu interes, atât în Statele Unite, cât și pe scena internațională.