Emmanuel Macron a respins demisia ministrului de Interne, după protestele violente din Franța

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 09:41

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a refuzat demisia prezentată de ministrul de Interne, Laurent Nuñez, în urma violențelor înregistrate la protestele din weekend. Palatul Élysée a anunțat luni că șeful statului i-a cerut ministrului să rămână în funcție pentru a asigura continuitatea conducerii poliției și a forțelor de securitate.

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