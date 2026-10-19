Emmanuel Macron a respins demisia ministrului de Interne, după protestele violente din Franța

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a refuzat demisia prezentată de ministrul de Interne, Laurent Nuñez, în urma violențelor înregistrate la protestele din weekend. Palatul Élysée a anunțat luni că șeful statului i-a cerut ministrului să rămână în funcție pentru a asigura continuitatea conducerii poliției și a forțelor de securitate.
De ce a respins Macron demisia lui Laurent Nuñez
Menținerea lanțului de comandă al structurilor de ordine publică este motivul invocat de Emmanuel Macron pentru păstrarea ministrului în funcție, conform precizărilor transmise de președinția franceză.
Totodată, liderul de la Élysée i-a solicitat lui Laurent Nuñez să aplice cât mai rapid măsuri suplimentare împotriva persoanelor implicate în jafuri, conform Reuters.
Decizia vine după un weekend de manifestații alimentate de nemulțumirile privind costul vieții, deteriorarea serviciilor publice și problemele din instituțiile de învățământ.
Protestele din Franța au degenerat în confruntări cu poliția
Manifestațiile desfășurate în mai multe zone ale țării au fost marcate sâmbătă de incidente violente. O primărie a fost incendiată, mai multe magazine au fost jefuite, iar pe clădiri au fost inscripționate graffiti. În mai multe orașe, grupuri de manifestanți violenți s-au confruntat cu forțele de ordine.
Tensiunile au continuat și duminică. La Paris și la Marsilia au fost raportate noi ciocniri, iar poliția antirevoltă a intervenit pentru a opri tentative de jefuire a magazinelor.
Bilanțul anunțat de procurorul din Paris: 557 de rețineri
Procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, a declarat luni, într-o intervenție la TF1, că în urma evenimentelor de sâmbătă au fost efectuate 557 de rețineri. Dintre persoanele vizate, 433 erau majore.
Întrebată despre posibila apartenență a celor reținuți la extrema stângă, Laure Beccuau a precizat că nu poate confirma această informație.