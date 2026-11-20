„Ora 3 și 26 de minute, ora României. Marine One, elicopterul prezidențial, aterizează pe peluza de sud a Casei Albe.
Cu puțin timp înainte, Air Force One aterizează la baza militară Joint Base Andrews, de lângă Washington, ca de fiecare dată când președintele se întoarce dintr-o vizită în străinătate.
Imaginile pe care le vedeți sunt exclusive, primite în această noapte de la colegii mei corespondenți la Casa Albă.
3 minute mai târziu, Donald Trump coboară, trece pe lângă jurnaliști și spune o singură frază. Mâine avem conferință de presă la ora 12. A fost istoric. Nu răspunde la nicio întrebare și intră în Casa Albă. Imediat în urma lui vine secretarul comerțului Howard Lutnick, care face cu mâna presei și salută.
La 3 și 38 de minute, Casa Albă anunță că președintele nu mai are nicio apariție publică în această noapte. Încă din avion, pe Truth Social, Trump a numit vizita grozavă și cu consecințe majore. A anunțat că la conferință va vorbi și despre acordurile comerciale cu Thailanda, Filipine și alte state.
De aceea contează că Lutnick vine chiar în spatele președintelui. A fost și o călătorie de recorduri. Cei 13 jurnaliști de la bord alături de Trump spun că a fost cel mai lung zbor fără escală din istoria Air Force One.
15 ore în aer. Avionul a stabilit și un record de greutate de aproape 450 de tone. Fiecare pasager, inclusiv jurnaliștii, a primit de la președinte un cart comemorativ semnat.
Dar miza reală este alta. Pentru prima dată, liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei s-au așezat la aceeași masă toți trei. Washingtonul vrea un acord privind armele nucleare.
Beijingul a refuzat până acum orice astfel de format. Iar Ucraina oficial nu a fost pe agendă, deși Kievul spune că va fi informat de american despre discuții.
Așa că întrebarea pe care ne opunem cu toții este destul de simplă.
Ce înseamnă concret istoric? Răspunsul îl aflăm astăzi la ora 19, ora României când la Washington va fi prânzul.”