Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în urma unui val de atacuri rusești cu drone asupra Kievului. Ambasadele Austriei și Țărilor de Jos au fost avariate, fără a fi raportate victime în rândul personalului diplomatic. Resturi de drone au căzut inclusiv pe teritoriul ambasadei Braziliei și la sediul Ministerului ucrainean de Externe, potrivit autorităților de la Kiev, citate de AFP.
Capitala Ucrainei a fost vizată joi de mai multe valuri succesive de drone rusești. Explozii puternice și focuri de armă trase de sistemele de apărare antiaeriană au fost auzite în centrul orașului, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.
Prim-ministrul ucrainean Serghei Korețki a anunțat că atacurile s-au soldat cu cel puțin un mort și patru răniți.
Ambasadele Austriei și Olandei din Kiev, avariate în urma atacurilor
Printre clădirile afectate se numără sediile ambasadelor Austriei și Țărilor de Jos. Ministerul ucrainean de Externe a publicat imagini în care se observă geamurile sparte ale ambasadei Austriei.
Daniel Råthlin, însărcinatul cu afaceri al ambasadei Austriei, a declarat că explozia s-a produs în jurul orei 16:30, în timpul programului de lucru. Potrivit diplomatului, în clădire se aflau aproximativ zece persoane în momentul producerii deflagrației. Acestea au auzit explozia, urmată de sirene și de apariția fumului. Nu au fost înregistrate victime, însă geamurile clădirii și mai multe vehicule au fost avariate.
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sybiga, anunțase anterior că ambasada Țărilor de Jos a suferit pagube minore, fără să existe victime. Informația a fost confirmată și de ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen.
Andrii Sybiga a mai precizat că fragmente de drone au căzut în incinta Ministerului ucrainean al Afacerilor Externe, precum și pe teritoriul ambasadei Braziliei.
Clădiri rezidențiale și Catedrala Sfântul Volodimir, afectate
Atacurile au provocat pagube și în mai multe zone ale capitalei. Potrivit poliției, mai multe clădiri rezidențiale din cartierul Podil, situat în nordul Kievului, au fost avariate, iar pe acoperișurile unor imobile au izbucnit incendii.
A fost afectată și Catedrala Sfântul Volodimir din centrul orașului. Un jurnalist AFP a constatat că una dintre ferestrele lăcașului de cult a fost spartă, în timp ce muncitorii îndepărtau cioburile de sticlă. O altă persoană a fost ucisă spre sfârșitul zilei în apropierea orașului Zaporijia, din sudul Ucrainei, potrivit autorităților locale.
Reacția Kievului: „Putin este un criminal și un terorist la scară mondială”
Atacurile asupra capitalei ucrainene au avut loc în aceeași zi în care Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au adoptat, în China, o declarație de pace, la finalul unui summit tripartit fără precedent, prin care și-au prezentat ambițiile pe scena internațională.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiga, a criticat dur acțiunile liderului de la Kremlin, făcând referire la apariția acestuia la summitul din Shenzhen.