Publicat 20 nov. 2026, 07:08 Actualizat 20 nov. 2026, 07:09

Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în urma unui val de atacuri rusești cu drone asupra Kievului. Ambasadele Austriei și Țărilor de Jos au fost avariate, fără a fi raportate victime în rândul personalului diplomatic. Resturi de drone au căzut inclusiv pe teritoriul ambasadei Braziliei și la sediul Ministerului ucrainean de Externe, potrivit autorităților de la Kiev, citate de AFP.

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