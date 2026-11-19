Publicat 20 nov. 2026, 00:00 Actualizat 20 nov. 2026, 00:01

Povestea de viață a lui Kirsten Schwalbe, considerată cea mai în vârstă femeie din Danemarca, a luat o turnură neașteptată după apariția unei biografii dedicate longevității sale. La 112 ani, daneza ajunsese în atenția publicului printr-o carte și un proiect de televiziune, însă dezvăluirile despre legăturile sale cu partidul nazist danez au provocat un scandal. În urma informațiilor apărute în presă, editura care i-a publicat povestea a decis să retragă volumul din librării.

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