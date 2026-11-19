Povestea de viață a lui Kirsten Schwalbe, considerată cea mai în vârstă femeie din Danemarca, a luat o turnură neașteptată după apariția unei biografii dedicate longevității sale. La 112 ani, daneza ajunsese în atenția publicului printr-o carte și un proiect de televiziune, însă dezvăluirile despre legăturile sale cu partidul nazist danez au provocat un scandal. În urma informațiilor apărute în presă, editura care i-a publicat povestea a decis să retragă volumul din librării.
Biografia femeii de 112 ani, retrasă de editură după dezvăluirile despre trecutul său
Cartea, intitulată „Vom râde de ceva”, a fost lansată la începutul lunii octombrie și a atras rapid atenția presei daneze. Interesul pentru viața femeii a crescut, însă jurnaliștii au descoperit un episod important din trecutul acesteia, care nu fusese inclus în biografie: apartenența la partidul nazist din Danemarca.
Editura Gyldendal a anunțat joi că nu va mai comercializa volumul, argumentând că o lucrare de non-ficțiune trebuie să prezinte cu exactitate momentele esențiale din viața persoanei despre care relatează.
Mette Korsgaard, reprezentanta editurii, a explicat că nu poate fi menținută la vânzare o carte în care un capitol major din biografia protagonistei nu este redat fidel.
Kirsten Schwalbe a confirmat că a fost membră a partidului nazist
După primele informații apărute în presă, Kirsten Schwalbe a recunoscut că a făcut parte din partidul nazist danez. Femeia a susținut însă că decizia de a se înscrie ar fi fost influențată de soțul său și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit sprijin activ organizației.
Controversa s-a amplificat după ce o altă publicație daneză a prezentat informații potrivit cărora femeia ar fi deținut două poziții de conducere în cadrul unei filiale locale a partidului, în perioada ocupației.
Dezvăluirile au schimbat radical modul în care era prezentată povestea sa publicului. Imaginea unei femei care devenise celebră la o vârstă impresionantă a fost umbrită de întrebările legate de rolul pe care l-ar fi avut în organizația nazistă.
Reality show-ul despre viața centenarei, afectat de scandal
Popularitatea câștigată după publicarea cărții urma să fie continuată și printr-un reality show dedicat vieții sale. Proiectul de televiziune a fost însă afectat de apariția informațiilor despre trecutul femeii.
Filmările au fost întrerupte la începutul săptămânii, pe fondul deteriorării stării de sănătate a lui Kirsten Schwalbe. Potrivit comunicatului editurii, atenția mediatică intensă și controversele apărute au avut un impact puternic asupra acesteia.
Cum a ajuns Kirsten Schwalbe cea mai în vârstă femeie din Danemarca
Kirsten Schwalbe s-a născut pe 10 martie 1914 și a devenit, la 14 octombrie, cea mai în vârstă persoană din Danemarca, potrivit datelor prezentate în relatare. La acel moment avea 112 ani și 218 zile.
Ea a depășit astfel recordul deținut de compatrioata sa Karla Lindholm Jensen, care a murit în 2020, la vârsta de 112 ani și 217 zile.
Deși longevitatea sa a transformat-o într-o figură de interes public, dezvăluirile despre perioada celui de-Al Doilea Război Mondial au schimbat complet povestea prezentată în biografie. Retragerea cărții de pe piață arată cât de importantă este prezentarea corectă și completă a trecutului unei persoane într-o lucrare care pretinde că îi spune povestea reală.