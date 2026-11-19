Un caz cutremurător a șocat Marea Britanie, după ce o fetiță în vârstă de numai doi ani a murit în urma expunerii la cocaină. Ancheta a scos la iveală un detaliu revoltător: substanța interzisă a fost descoperită inclusiv în biberonul cu lapte din care copilul obișnuia să bea. Mama micuței și partenerul acesteia au ajuns în fața judecătorilor și au fost condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au recunoscut vinovăția.
Tragedia s-a petrecut în Billingham, iar victima, identificată drept Laylah Hatch, a fost găsită fără suflare în aprilie 2024. Descoperirile făcute de anchetatori au scos la iveală condițiile extrem de periculoase în care trăia copilul și prezența unor cantități importante de droguri în locuința familiei.
Cocaină în laptele din biberonul copilei. Ce au descoperit medicii legiști
Echipajele de intervenție au fost chemate de urgență la domiciliul familiei după ce fetița a fost găsită inconștientă. În ciuda intervenției, viața micuței nu a mai putut fi salvată.
Investigațiile ulterioare au evidențiat că Laylah fusese expusă la o cantitate periculoasă de cocaină. Analizele toxicologice au confirmat prezența substanței în mai multe probe biologice recoltate de la copil, inclusiv în sânge, stomac și firele de păr.
Mai mult, specialiștii au identificat urme ale drogului chiar în biberonul cu lapte al fetiței. Descoperirea a ridicat semne de întrebare extrem de grave cu privire la mediul în care era crescută copila.
În urma perchezițiilor efectuate în locuință, polițiștii au găsit și cantități importante de cocaină și cannabis.
Mama și partenerul ei au ajuns în fața instanței. Ce pedepse au primit
În acest dosar au fost judecați Jodie Hatch, în vârstă de 22 de ani, mama fetiței, și Dale Mathie, de 30 de ani, partenerul acesteia.
Cei doi au fost acuzați de cruzime față de doi copii. Deși la început au respins acuzațiile, ulterior și-au schimbat poziția în timpul procesului desfășurat la Teesside Crown Court și au pledat vinovați.
Potrivit informațiilor prezentate de BBC, Jodie Hatch a fost condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare. Pe lângă acuzațiile privind tratamentul aplicat copiilor, femeia și-a recunoscut și implicarea într-o faptă legată de distribuirea unui drog încadrat în clasa B.
Partenerul său, Dale Mathie, a primit o pedeapsă mult mai mare, de 13 ani de închisoare. Sentința a vizat și o altă faptă violentă, bărbatul fiind condamnat pentru un atac comis în luna septembrie.
O anchetă care a scos la iveală condițiile periculoase în care trăia copilul
Moartea micuței Laylah a declanșat o anchetă amplă, în cadrul căreia autoritățile au analizat probele toxicologice și obiectele găsite în locuința familiei.
Prezența cocainei în biberonul copilului, dar și în organismul acesteia, a reprezentat unul dintre cele mai grave elemente ale dosarului.
Cazul a provocat emoție și indignare în Marea Britanie, mai ales prin prisma vârstei victimei și a împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Fetița avea doar doi ani.