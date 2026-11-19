Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 16:56

Un caz cutremurător a șocat Marea Britanie, după ce o fetiță în vârstă de numai doi ani a murit în urma expunerii la cocaină. Ancheta a scos la iveală un detaliu revoltător: substanța interzisă a fost descoperită inclusiv în biberonul cu lapte din care copilul obișnuia să bea. Mama micuței și partenerul acesteia au ajuns în fața judecătorilor și au fost condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au recunoscut vinovăția.

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