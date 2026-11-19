Publicat 19 nov. 2026, 09:53 Actualizat 19 nov. 2026, 09:57

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit că a discutat cu omologul său chinez, Xi Jinping, despre Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, care a demisionat în urma unui scandal amoros cu o presupusă spioană chineză, relatează BBC, care citează declarațiile făcute de liderul american într-un interviu acordat postului Fox News, în emisiunea „The Ingraham Angle”.

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