Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit că a discutat cu omologul său chinez, Xi Jinping, despre Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, care a demisionat în urma unui scandal amoros cu o presupusă spioană chineză, relatează BBC, care citează declarațiile făcute de liderul american într-un interviu acordat postului Fox News, în emisiunea „The Ingraham Angle”.
Donald Trump a precizat că subiectul a fost menționat doar pe scurt în timpul discuției de cu Xi Jinping, desfășurată la cina oficială din cadrul summitului APEC, organizat în orașul chinez Shenzhen. Potrivit președintelui american, cea mai mare parte a conversației s-a concentrat pe inteligența artificială (AI), relatează BBC.
Donald Trump îl apără pe fostul șef Nvidia și cere protejarea oamenilor de geniu
În cadrul aceluiași interviu, liderul de la Casa Albă i-a luat apărarea fostului director al gigantului american din industria semiconductorilor, susținând că oamenii cu o asemenea capacitate profesională trebuie protejați.
Nu este prima dată când președintele american își exprimă public sprijinul pentru Jensen Huang. Pe 16 noiembrie, înainte de plecarea în China, Trump a declarat că „nu l-ar deranja” ca acesta să fie repus în funcție. Totodată, a pus sub semnul întrebării informațiile potrivit cărora Alice Huang ar fi o spioană a Beijingului.
În plus, președintele SUA a criticat și poziția consiliului de administrație al Nvidia, care a transmis recent că nu intenționează să îl readucă pe Jensen Huang la conducerea companiei.
Scandalul care ar fi dus la plecarea lui Jensen Huang de la Nvidia
Jensen Huang, cofondator și una dintre cele mai influente figuri ale industriei globale de inteligență artificială, a demisionat pe 13 noiembrie din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație al Nvidia. Plecarea sa ar fi survenit în urma dezvăluirilor despre o presupusă relație extraconjugală cu Alice Huang, directoare a companiei Megaspeed International din Singapore.
Potrivit informațiilor prezentate în articolul citat de BBC, aceasta ar fi fost suspectată de serviciile de informații americane că ar fi fost recrutată de Beijing pentru a obține informații despre șeful gigantului din industria AI și pentru a facilita accesul Chinei la cipuri americane supuse restricțiilor de export.
Când urmează să fie audiat Huang de Congresul SUA
În contextul acestui caz, Jensen Huang a acceptat să fie audiat de congresmenii americani. Fostul director al Nvidia urmează să se prezinte în fața comisiilor din Camera Reprezentanților, începând cu 1 decembrie, precum și în fața Comisiei Bancare din Senatul SUA.
Audierile vor avea loc pe fondul controversei privind presupusele legături ale lui Alice Huang cu serviciile de informații chineze și al dezbaterilor referitoare la accesul Beijingului la tehnologia americană de inteligență artificială.