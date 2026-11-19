Guvernul italian pregătește o amplă strategie de apărare împotriva războiului hibrid, care include investiții de peste 6 miliarde de euro în următorii ani și înființarea unei structuri denumite „Arma Cyber”, cu aproximativ 5.000 de specialiști. Planurile au fost prezentate de ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, în fața parlamentarilor, pe 18 noiembrie 2026.
Oficialul susține că amenințările la adresa securității naționale nu mai vin doar din conflicte militare convenționale. Atacurile informatice, campaniile de dezinformare, manipularea opiniei publice și folosirea inteligenței artificiale pentru influențarea comportamentului oamenilor fac parte dintr-un nou tip de confruntare, pe care Italia trebuie să fie pregătită să îl gestioneze.
Investiții de până la 7 miliarde de euro pentru apărarea împotriva războiului hibrid
Potrivit declarațiilor lui Guido Crosetto, bugetul destinat combaterii amenințărilor hibride a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2019 erau alocate 126 de milioane de euro, în 2025 suma ajunsese la 557 de milioane de euro.
Pentru perioada 2026-2028, Italia a programat investiții de aproape 2 miliarde de euro, cu aproximativ 40% mai mult decât în intervalul precedent de trei ani.
În anii următori, fondurile destinate acestui domeniu ar urma să depășească 6 miliarde de euro. Suma poate ajunge la aproximativ 7 miliarde de euro dacă este inclusă și componenta programului G-CAP dedicată dezvoltării tehnologiilor relevante pentru combaterea amenințărilor hibride.
Ministrul Apărării a explicat că investițiile sunt necesare pentru dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică și pentru adaptarea instituțiilor la o realitate în care atacurile pot viza simultan infrastructura, comunicațiile și încrederea populației în autorități.
Italia vrea să înființeze o „armată cibernetică” de 5.000 de specialiști
Una dintre cele mai importante propuneri prezentate de Crosetto este constituirea unei structuri civile și militare de apărare cibernetică, denumită „Arma Cyber”.
Aceasta ar urma să funcționeze permanent, zi și noapte, și să aibă inițial între 1.200 și 1.500 de specialiști. Pe termen lung, efectivele ar putea ajunge la cel puțin 5.000 de persoane.
Structura ar avea rolul de a consolida capacitatea Italiei de a identifica și contracara atacurile informatice, dar și de a răspunde amenințărilor care folosesc rețelele digitale pentru a destabiliza instituțiile sau pentru a influența societatea.
Crosetto a propus, de asemenea, crearea unui centru național și european pentru combaterea războiului hibrid. Acesta ar trebui să coordoneze instituțiile care se ocupă deja de atacuri informatice, propagandă și manipularea informațiilor, fără să dubleze activitatea structurilor existente.
Alertele false cu bombă și atacurile informatice, printre amenințările invocate
Ministrul italian a făcut referire la mai multe incidente recente care au provocat îngrijorare în Italia și în alte state europene. Printre acestea se numără atacurile informatice, alertele false cu bombă transmise către școli și aeronave, dar și publicarea pe internet a unor informații personale despre oficiali.
Crosetto a amintit că mii de școli italiene au primit mesaje care anunțau existența unor bombe, provocând perturbări și mobilizarea autorităților. De asemenea, mai multe aeronave din Italia și din alte țări europene au fost vizate de alerte false.
Proiectul de lege privind apărarea cibernetică, în discuția Parlamentului
Pentru ca propunerile să devină operaționale, Italia are nevoie și de un cadru legislativ adaptat noilor amenințări. Crosetto a indicat drept prim pas proiectul de lege privind apărarea cibernetică, aflat în dezbatere la Senat.
Inițiativa urmărește consolidarea rolului structurilor militare în apărarea spațiului cibernetic și pregătirea specialiștilor care vor lucra în acest domeniu. Ministrul a cerut accelerarea procedurilor parlamentare, argumentând că tehnologiile și metodele de atac evoluează mult mai repede decât mecanismele administrative.
În opinia sa, războiul convențional și cel hibrid nu mai pot fi tratate separat. Experiența conflictului din Ucraina arată că dronele, sateliții, rețelele de comunicații și operațiunile cibernetice fac parte din aceeași realitate militară.