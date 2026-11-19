Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 09:29

Guvernul italian pregătește o amplă strategie de apărare împotriva războiului hibrid, care include investiții de peste 6 miliarde de euro în următorii ani și înființarea unei structuri denumite „Arma Cyber”, cu aproximativ 5.000 de specialiști. Planurile au fost prezentate de ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, în fața parlamentarilor, pe 18 noiembrie 2026.

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