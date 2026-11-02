Alertă în supermarketurile din mai multe țări europene. Congelatoarele, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic

Lanțuri de supermarketuri din Suedia, Belgia și Luxemburg au raportat creșteri anormale ale temperaturilor în frigiderele și congelatoarele din zeci de magazine, pe timpul nopții. Incidentul a ridicat suspiciuni privind un posibil atac cibernetic, similar celui care a provocat pierderi de alimente de milioane de euro în Franța, relatează The Guardian.
”Am petrecut toată noaptea econectând instalaţiile afectate de la reţea”
Lanţul suedez Coop a anunţat luni, pentru cotidianul Aftonbladet, că şase dintre magazinele sale au fost afectate de incident. La rândul său, ICA a transmis că ”a aflat că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident petrecut peste noapte, care a afectat sistemele de refrigerare şi congelare”.
Retailerul olandez Ahold Delhaize, care a raportat luna trecută un incident de securitate cibernetică poliţiei din Olanda, a confirmat că un „incident IT” a afectat sistemele de refrigerare şi congelare din zeci de supermarketuri din Belgia şi Luxemburg. Sarah De Meester, purtătoarea de cuvânt a companiei, a precizat că au fost înregistrate creşteri ale temperaturilor în instalaţiile frigorifice, iar incidentul este în curs de investigare.
Potrivit publicaţiei belgiene Le Soir, zeci de magazine au fost afectate, printre care cinci unităţi Spar, mai multe magazine de proximitate Shop & Go, amplasate în staţiile de alimentare Q8, precum şi o serie de minimarketuri Proxy Delhaize.
Sute de supermarketuri afectate, după atacul din Franța
În octombrie, poliţia franceză a anunţat că hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire din până la 700 de supermarketuri, în cadrul unui atac de amploare care a provocat pierderi importante de produse refrigerate şi congelate. Incidentul a scos în evidenţă vulnerabilităţile sistemelor conectate la internet.
Atacatorii au modificat de la distanţă parametrii de funcţionare ai mii de congelatoare, frigidere şi vitrine frigorifice, determinând creşterea temperaturilor de la -27 °C la peste 50 °C. Printre lanţurile comerciale vizate s-au numărat Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc şi Monoprix.
Supermarketurile au fost nevoite să elimine cantităţi uriaşe de carne proaspătă, produse lactate şi alimente congelate. Pierderile raportate de unele magazine s-au ridicat la zeci de mii de euro, depăşind în anumite cazuri 130.000 de euro. Două magazine din regiunea Alsacia au înregistrat împreună pagube de 270.000 de euro.
Sistemele frigorifice conectate la internet, vulnerabile în faţa hackerilor
Majoritatea vitrinelor frigorifice din supermarketuri sunt conectate la internet, pentru a permite monitorizarea şi întreţinerea de la distanţă, precum şi transmiterea alertelor în cazul unor defecţiuni.
În cazul atacului din Franţa, hackerii au compromis dispozitivele de control la distanţă ale instalaţiilor frigorifice, furnizate în mare parte de compania daneză Danfoss. Aceştia au dezactivat sistemele de alarmă înainte de a modifica setările termostatelor sau de a prelungi cu câteva ore ciclurile de dezgheţare.
Danfoss a precizat că identificase vulnerabilităţi de securitate încă de anul trecut şi că „recomandase de mult timp” clienţilor să instaleze actualizările disponibile.
Parchetul din Paris a deschis o anchetă oficială privind atacul, menţionând că printre pagube s-au numărat „pierderi de alimente şi incendii”. Totodată, premierul francez Sébastien Lecornu a solicitat agenţiei naţionale de securitate cibernetică, ANSSI, să investigheze incidentul.
Ulterior, ANSSI a confirmat că au fost vizate şi supermarketuri care utilizează controlere produse de alte două companii, ceea ce sugerează că atacul a avut o amploare mai mare decât se estimase iniţial.