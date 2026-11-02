Alertă în supermarketurile din mai multe țări europene. Congelatoarele, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 15:24

Lanțuri de supermarketuri din Suedia, Belgia și Luxemburg au raportat creșteri anormale ale temperaturilor în frigiderele și congelatoarele din zeci de magazine, pe timpul nopții. Incidentul a ridicat suspiciuni privind un posibil atac cibernetic, similar celui care a provocat pierderi de alimente de milioane de euro în Franța, relatează The Guardian.

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