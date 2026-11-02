Nouă morți după prăbușirea unui avion privat în Florida. Mesajul pilotului înainte de impact: „Ne vom izbi de pământ” VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 07:21 Actualizat 2 nov. 2026, 07:24

Tragedie de proporții în Florida. Un avion privat jet cu nouă persoane la bord s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie, pe o autostradă din Palm Beach. Momentul impactului a surprins aeronava cum se izbește de sol ca o minge de foc. În urma impactului, nouă persoane au murit. Traficul în zonă a fost blocat. Înregistrările dintre pilot și turnul de control arată că aeronava a avut grave probleme din cauza turbulențelor. De altfel, pilotul a transmis mai multe mesaje de urgență către turnul de control.

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