Nouă morți după prăbușirea unui avion privat în Florida. Mesajul pilotului înainte de impact: „Ne vom izbi de pământ” VIDEO

Tragedie de proporții în Florida. Un avion privat jet cu nouă persoane la bord s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie, pe o autostradă din Palm Beach. Momentul impactului a surprins aeronava cum se izbește de sol ca o minge de foc. În urma impactului, nouă persoane au murit. Traficul în zonă a fost blocat. Înregistrările dintre pilot și turnul de control arată că aeronava a avut grave probleme din cauza turbulențelor. De altfel, pilotul a transmis mai multe mesaje de urgență către turnul de control.
Avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială. Nicio persoană de la bord nu a supraviețuit
Aeronava de tip Learjet 60 decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas, având ca destinație Bahamas. Zborul s-a încheiat tragic duminică după-amiază, când avionul s-a prăbușit în apropierea unei artere intens circulate din comitatul Palm Beach. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că toate cele nouă persoane aflate la bord au murit, catalogând evenimentul drept „o tragedie îngrozitoare”.
Martorii au surprins imagini dramatice cu aeronava care se apropia rapid de sol, urmate de o explozie puternică și de o coloană densă de fum negru.
Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris scena printr-o comparație sugestivă: „Arăta ca o rachetă care cade”.
Potrivit statisticilor National Transportation Safety Board (NTSB), prezentate de CNN, accidentul se numără printre cele mai grave produse în Statele Unite în 2026. Este al doilea ca număr de victime, după tragedia din Butler, Missouri, din luna iunie, când 12 persoane au murit în urma prăbușirii unui avion utilizat pentru activități de parașutism.
Ultimele mesaje ale pilotului
Înregistrările comunicațiilor dintre pilot și controlorii de trafic aerian oferă indicii importante despre evoluția situației înainte de accident. Materialele, publicate de LiveATC.net și analizate de CNN, surprind o succesiune de avertizări transmise în ultimele minute ale zborului.
Inițial, pilotul a semnalat formarea unor depuneri de gheață pe aeronavă, în condițiile unei temperaturi exterioare de minus 47 de grade Celsius. Acesta a raportat și turbulențe moderate, care produceau fluctuații de altitudine de aproximativ 213 metri.
Pe măsură ce aeronava înainta, condițiile s-au înrăutățit. Pilotul a anunțat apariția precipitațiilor și a cerut aprobarea pentru a urca la o altitudine superioară.
La scurt timp, comunicațiile au devenit alarmante. Echipajul a raportat o coborâre accelerată, iar pilotul a transmis:
Situația a continuat să se degradeze, iar ultimul mesaj a indicat o viteză de coborâre de aproximativ 20.000 de picioare pe minut.
Datele colectate de platforma ADS-B Exchange indică faptul că aeronava a pierdut aproximativ 27.000 de picioare, adică peste 8.200 de metri, într-un interval de numai un minut. Ulterior, semnalul avionului a dispărut.
Pagube importante în Palm Beach: sute de persoane au rămas fără adăpost
Impactul s-a produs în apropierea Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North, într-un cartier rezidențial din comitatul Palm Beach.
Forța cu care aeronava a lovit solul a fost atât de mare încât a deteriorat carosabilul și a format un crater. Imaginile prezentate de postul local WPBF, afiliat CNN, surprind amploarea distrugerilor. Bucăți din avion au fost proiectate pe o suprafață extinsă, iar explozia a afectat zona din jurul locului de impact.
Joel Flores, comisar al comitatului Palm Beach pentru Districtul 3, s-a numărat printre primii oficiali ajunși la fața locului. Acesta a estimat că aproximativ 600 de persoane au nevoie de adăpost în urma pagubelor produse de accident.
Ce piste iau în calcul anchetatorii?
Condițiile meteorologice din timpul zborului se află în centrul investigației. În regiune erau active mai multe furtuni, iar avionul traversase o zonă cu fenomene meteo mai intense cu doar câteva minute înainte să înceapă coborârea necontrolată.
Printre ipotezele care urmează să fie analizate se numără efectele depunerilor de gheață asupra aeronavei, turbulențele întâlnite în timpul zborului și posibilitatea existenței unor defecțiuni tehnice.
Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au demarat cercetările, investigația fiind coordonată de NTSB. Deocamdată, nu a fost stabilită cauza exactă a accidentului.
Unde se afla Donald Trump înainte de prăbușirea avionului?
Un alt detaliu menționat de CNN este legat de prezența președintelui american Donald Trump în West Palm Beach în ziua accidentului. Locul prăbușirii se află la aproximativ 6,4 kilometri sud de aeroportul din West Palm Beach, care a fost redenumit în cursul acestui an în onoarea liderului de la Casa Albă.
Potrivit informațiilor prezentate de CNN, Air Force One, aeronava prezidențială, decolase de pe aeroport cu puțin peste o oră înainte de producerea tragediei. Nu există însă date care să indice vreo legătură între deplasarea lui Donald Trump și accidentul aviatic.