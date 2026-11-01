Noua putere din Serbia se teme că oamenii lui Vucic ar putea fugi cu banii. Studenții cer băncilor să urmărească transferurile

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 19:52

Mișcarea studențească din Serbia le cere băncilor să urmărească atent transferurile de bani peste graniță, în contextul schimbării guvernării. Apelul vine după ce banca centrală a retras licența unei instituții financiare, în urma unor retrageri suspecte.

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