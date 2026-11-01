Noua putere din Serbia se teme că oamenii lui Vucic ar putea fugi cu banii. Studenții cer băncilor să urmărească transferurile

Mișcarea studențească din Serbia le cere băncilor să urmărească atent transferurile de bani peste graniță, în contextul schimbării guvernării. Apelul vine după ce banca centrală a retras licența unei instituții financiare, în urma unor retrageri suspecte.
Schimbarea puterii în Serbia este însoțită de preocupări privind posibila ieșire a unor sume importante de bani din țară. Mișcarea studențească, care a obținut majoritatea în urma alegerilor anticipate de luna trecută, le solicită instituțiilor bancare să intensifice supravegherea tranzacțiilor financiare transfrontaliere în perioada de tranziție către noua guvernare.
Într-un comunicat transmis sâmbătă seară, formațiunea a atras atenția asupra necesității unei monitorizări mai stricte a fluxurilor de capital și a eventualelor transferuri suspecte în afara Serbiei, relatează Bloomberg.
„o supraveghere și un control sporit al tranzacțiilor financiare transfrontaliere și o potențială scurgere de capital din țară”, a transmis Lista Studenților.
Reprezentanții mișcării au precizat că solicitarea nu urmărește restricționarea operațiunilor comerciale desfășurate în mod legal, ci protejarea sistemului financiar în timpul schimbării administrației.
Apelul nu își propune să limiteze „activitățile comerciale legale”, ci să păstreze „integritatea financiară, responsabilitatea și transparența în perioada de tranziție”, a adăugat blocul.
Licența unei bănci a fost retrasă după apariția unor retrageri suspecte
Solicitarea studenților vine după o decizie importantă a băncii centrale a Serbiei. Instituția a revocat licența Alta Bank AD, în urma unor ieșiri de bani considerate suspecte, înregistrate în zilele care au urmat scrutinului din 25 octombrie.
Banca face parte din Alta Group, un conglomerat sârbesc cu influență semnificativă. În schimb, o mare parte dintre celelalte instituții bancare importante care activează pe piața din Serbia sunt controlate de grupuri străine.
Printre acestea se numără subsidiarele locale ale Intesa Sanpaolo Group, OTP Bank Plc, Raiffeisen Bank International, UniCredit SpA și NLB Group.
Studenții au câștigat alegerile după aproape doi ani de proteste împotriva lui Vucic
Lista Studenților s-a format în jurul mișcării de contestare a guvernării, care a mobilizat proteste antiguvernamentale de amploare în Serbia timp de aproape doi ani. Acțiunile de stradă au precedat alegerile anticipate în urma cărora Aleksandar Vucic, liderul aflat de mult timp la conducerea țării, a pierdut puterea.
Formațiunea susținută de studenți a obținut majoritatea în parlamentul cu 250 de locuri, având în program angajamente privind combaterea corupției și verificarea contractelor atribuite în perioada fostei guvernări. Investigațiile ar urma să vizeze inclusiv înțelegerile încheiate pentru proiecte majore de infrastructură.
Șeful Poliției Criminale, arestat într-un dosar de crimă
Într-un alt caz care a atras atenția autorităților sârbe, Marko Kricko, șeful departamentului de Poliție Criminală, a fost arestat duminică. Acesta este suspectat de implicare într-un caz de crimă, măsura fiind dispusă în urma unui ordin al Parchetului Superior, potrivit postului public de televiziune RTS.
Alegerile nu sunt încă validate definitiv. Se votează din nou în 53 de secții
Schimbarea completă a puterii nu s-a produs încă. Lista Studenților nu a anunțat deocamdată numele persoanei pe care o propune pentru funcția de prim-ministru, iar rezultatul scrutinului trebuie să treacă și prin procedura de verificare oficială a comisiei electorale.
Duminică au loc alegeri repetate în 53 de secții de votare, după ce au fost semnalate presupuse nereguli la scrutinul de săptămâna trecută. Repetarea votului este puțin probabil să modifice însă rezultatul general al alegerilor.