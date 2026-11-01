Elon Musk prevede sfârșitul banilor în 10 ani. Inteligența artificială va schimba totul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 15:19

Elon Musk susține că inteligența artificială și roboții ar putea produce atât de multe bunuri și servicii, încât banii și-ar pierde utilitatea în următorii zece ani. Miliardarul anticipează inclusiv o problemă economică neașteptată: deflația.

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