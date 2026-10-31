Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Complexul palatului imperial construit la ordinul Ecaterinei cea Mare

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 19:51

Ambasada SUA a transmis un avertisment privind o amenințare credibilă de atac cu victime în masă la complexul muzeal Țarițîno din Moscova. FSB a confirmat că a primit informații de la americani despre pregătirea unui atentat, iar accesul în zona obiectivului ar fi fost restricționat.

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