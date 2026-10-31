Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Complexul palatului imperial construit la ordinul Ecaterinei cea Mare
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Ambasada SUA a transmis un avertisment privind o amenințare credibilă de atac cu victime în masă la complexul muzeal Țarițîno din Moscova. FSB a confirmat că a primit informații de la americani despre pregătirea unui atentat, iar accesul în zona obiectivului ar fi fost restricționat.
SUA au avertizat asupra unui atac cu victime în masă la Moscova
O alertă teroristă a fost transmisă sâmbătă, 31 octombrie, la Moscova, după ce Statele Unite au informat autoritățile ruse despre pregătirea unui posibil atentat. Avertismentul vizează în mod explicit Muzeul și Rezervația Naturală Țarițîno, un complex istoric din capitala Rusiei, iar Ambasada SUA vorbește despre o amenințare credibilă privind producerea unui atac soldat cu numeroase victime.
„Ambasada SUA la Moscova a luat cunoștință de existența unei amenințări credibile privind producerea unui atac soldat cu numeroase victime astăzi, 31 octombrie, la Muzeul și Rezervația Naturală Țarițîno din Moscova”, se arată în avertizarea publicată de reprezentanța diplomatică americană și preluată de Reuters.
Oficialii americani au precizat că Washingtonul colaborează cu autoritățile ruse pentru gestionarea situației. Cetățenilor li s-a recomandat să evite complexul muzeal și împrejurimile acestuia, să stea departe de aglomerații și să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Printre indicații s-au numărat și verificarea planului personal de securitate, păstrarea telefonului mobil încărcat și urmărirea informațiilor transmise de presa locală.
FSB confirmă informațiile primite de la americani
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a confirmat că a primit informații din partea Statelor Unite privind pregătirea unui atentat la Moscova. Declarația a fost transmisă agenției TASS de reprezentanții instituției, care au precizat că autoritățile desfășoară verificări.
„Prin intermediul canalelor de cooperare, am primit informații din partea Statelor Unite privind pregătirea unui atentat terorist la Moscova. Se desfășoară activitățile corespunzătoare”, au transmis reprezentanții FSB.
Potrivit Reuters, complexul Țarițîno a fost închis temporar, iar accesul în parc a fost restricționat, informațiile fiind atribuite agenției ruse RIA, care citează surse din structurile de ordine publică. Agenția AFP a relatat, la rândul său, că un canal Telegram apropiat de cercurile de securitate a anunțat închiderea parcului și prezența forțelor de ordine în interiorul acestuia.
Palatul Ecaterinei cea Mare, transformat într-un complex muzeal
Țarițîno este unul dintre obiectivele istorice importante ale Moscovei. Complexul a fost construit la ordinul împărătesei Ecaterina a II-a, cunoscută și drept Ecaterina cea Mare, începând din 1775. După o perioadă îndelungată în care palatul a rămas neterminat și a fost lăsat în paragină, ansamblul a fost restaurat în anii 2000.
În prezent, muzeul și parcul din jur reprezintă o destinație populară pentru locuitorii capitalei ruse și pentru turiști, fiind frecventate în special în zilele de weekend. Tocmai de aceea, avertismentul american privind posibilitatea unui atac cu numeroase victime a atras atenția autorităților și a publicului.
Avertismentul amintește de atacul de la Crocus City Hall
Informațiile transmise acum de americani readuc în atenție avertismentul emis de Ambasada SUA la Moscova în martie 2024. Atunci, reprezentanța diplomatică anunțase că existau planuri iminente ale unor extremiști de a comite un atac în capitala rusă și le recomandase cetățenilor americani să evite evenimentele aglomerate.
La doar câteva zile după acel avertisment, în 22 martie 2024, un atac armat a avut loc la sala de concerte Crocus City Hall, aflată în apropierea Moscovei. Atacul s-a soldat cu 145 de morți și sute de răniți. Reuters amintește această precedență în relatarea privind noua alertă de securitate.
Avertismentul vine după acuzațiile Moscovei la adresa lui Zelenski
Noua alertă apare la numai câteva zile după ce Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că încearcă să saboteze eforturile diplomatice ale Rusiei și Statelor Unite pentru reluarea negocierilor privind încheierea războiului.
Declarațiile au fost făcute pe 28 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă. Zaharova a susținut că liderul de la Kiev formulează condiții pe care Moscova le consideră inacceptabile și că forțele ucrainene ar fi atacat, în ultimele cinci zile, locuințe, instituții sociale și obiective de infrastructură civilă de pe teritoriul Rusiei.
Reprezentanta diplomației ruse a enumerat atacuri asupra unor întreprinderi din industria petrochimică și din sectorul petrolului și gazelor, dar și asupra unor zone rezidențiale din Orel, Omsk, Voronej și Belgorod. Ea a afirmat că printre victimele acestor lovituri s-ar fi numărat și copii. Aceste acuzații reprezintă poziția oficială a Moscovei, prezentată de Zaharova, și nu constituie o confirmare independentă a responsabilității Ucrainei pentru incidentele invocate.
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