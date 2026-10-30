Criză constituțională în Polonia: proteste și confruntări la Tribunalul din Varșovia, după suspendarea conducerii VIDEO
Criză în Polonia: Proteste la Tribunalul Constituțional. Foto/Profimedia
Polonia este zguduită de o criză instituțională majoră, care a dus la intervenția poliției la sediul Tribunalului Constituțional și la revenirea de urgență în țară a președintelui Karol Nawrocki. Protestatarii au încercat să pătrundă în clădire, după suspendarea conducerii instituției. Opoziția conservatoare acuză executivul condus de Donald Tusk că încearcă să dea o lovitură de stat, acuzație respinsă implicit de premier, care invocă necesitatea restabilirii statului de drept.
Polonia se confruntă cu o escaladare majoră a conflictului dintre puterile statului, după ce conducerea Tribunalului Constituțional a fost suspendată, iar disputa privind controlul instituției a ajuns în stradă. Sute de persoane au protestat vineri seară în Varșovia, unde manifestanții au încercat să pătrundă în sediul instanței și s-au confruntat cu polițiștii. Președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt vizita oficială în Senegal și a revenit de urgență în țară. În timp ce opoziția conservatoare vorbește despre o tentativă de lovitură de stat, guvernul condus de Donald Tusk susține că încearcă să restabilească statul de drept.
Proteste și confruntări la sediul Tribunalului Constituțional din Varșovia
Tensiunile au izbucnit vineri seară în fața Tribunalului Constituțional din capitala Poloniei. Sute de manifestanți, printre care și susținători ai opoziției conservatoare, s-au adunat pentru a contesta înlăturarea de la conducerea instituției a lui Bogdan Święczkowski și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański.
Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, protestul a degenerat după ce unii participanți au încercat să intre în curtea instituției. O parte dintre manifestanți au tăiat lanțul care bloca una dintre porți, iar polițiștii au intervenit pentru a împiedica pătrunderea mulțimii în incintă.
Bogdan Święczkowski a venit personal la intrarea în clădire, unde le-a prezentat agenților legitimația care atestă funcția sa de președinte al Tribunalului Constituțional. El le-a cerut polițiștilor să-i permită accesul, în timp ce protestatarii scandau în sprijinul său.
Fostul șef al instituției a susținut că este singurul administrator legitim al sediului și a contestat legalitatea deciziilor luate de noua conducere. Tot el a afirmat că încercarea de deschidere a porții cu ajutorul unui lăcătuș s-a desfășurat la propria sa solicitare.
Intervenția forțelor de ordine a avut loc pe fondul confruntărilor din apropierea clădirii. Potrivit agenției Associated Press, mai multe obiecte periculoase au fost aruncate către polițiști, iar trei persoane au fost reținute.
Karol Nawrocki a renunțat la vizita în Senegal și s-a întors în Polonia
Conflictul de la Tribunalul Constituțional a provocat o reacție rapidă din partea președintelui polonez. Karol Nawrocki a decis să-și întrerupă deplasarea oficială în Senegal, după ce aeronava prezidențială decolase deja din Polonia.
Avionul și-a schimbat traseul în timp ce se afla deasupra Spaniei și s-a întors la Varșovia, unde a aterizat vineri seară, pe aeroportul Okęcie.
„Într-un asemenea moment, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a transmis Nawrocki într-un mesaj publicat pe platforma X.
Administrația prezidențială a anunțat că șeful statului intenționează să discute situația cu Zbigniew Kapiński, prim-președintele Curții Supreme. Acesta criticase deja intervențiile din jurul Tribunalului Constituțional, descriind evenimentele drept unele fără precedent într-un stat democratic care respectă principiile statului de drept.
De ce a fost suspendată conducerea Tribunalului Constituțional
Conflictul instituțional a fost declanșat de o decizie prin care judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care revendică dreptul de a exercita temporar conducerea Tribunalului, a suspendat pentru o lună atribuțiile lui Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański.
Hotărârea a fost publicată vineri după-amiază pe site-ul instituției. Ulterior, conducerea contestată a susținut că pagina oficială fusese preluată ilegal și a transmis că cei doi magistrați își păstrează funcțiile.
Korwin-Piotrowska și-a justificat măsura prin necesitatea de a proteja persoanele aflate în interiorul clădirii și în zona din jurul acesteia. Într-o declarație pentru agenția poloneză PAP, judecătoarea a invocat riscuri pentru siguranța celor prezenți și a precizat că nu permite accesul altor persoane în sediu.
Disputa nu se limitează, așadar, la schimbarea unor funcții de conducere. În centrul conflictului se află și întrebarea cine are autoritatea legală de a administra instituția, în condițiile în care mai mulți judecători numiți recent nu au reușit să-și preia efectiv atribuțiile.
Procurorul general a cerut ridicarea imunității celor doi magistrați
În paralel cu confruntările de la sediul Tribunalului, ministrul Justiției și procurorul general Waldemar Żurek a anunțat că a înaintat cinci solicitări pentru ridicarea imunității unor membri ai conducerii instituției.
Patru cereri îl vizează pe Bogdan Święczkowski, iar una îl privește pe Bartłomiej Sochański. Documentele transmise autorităților însumează 224 de pagini și sunt însoțite de 50 de volume de dosare, conform informațiilor prezentate de procurorul general.
Cei doi sunt acuzați că ar fi împiedicat judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară să-și exercite atribuțiile. Solicitările privind ridicarea imunității reprezintă însă o etapă procedurală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției celor vizați.
Opoziția vorbește despre o lovitură de stat, guvernul Tusk invocă statul de drept
Evenimentele au amplificat confruntarea dintre guvernul condus de Donald Tusk și opoziția conservatoare, care acuză actuala putere că încearcă să preia controlul asupra Tribunalului Constituțional.
Jarosław Kaczyński, liderul partidului Lege și Justiție (PiS), a condamnat acțiunile autorităților și le-a descris drept o tentativă de acaparare prin forță a instituției. Formațiunea sa consideră că suspendarea conducerii Tribunalului reprezintă un atac asupra ordinii constituționale.
O reacție dură a venit și din partea lui Sławomir Mentzen, liderul partidului Noua Speranță, parte a alianței Confederația. Acesta a cerut convocarea de urgență a Consiliului Național de Securitate și a avertizat că Polonia se apropie de o lovitură de stat.
De cealaltă parte, guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea independenței justiției și corectarea problemelor create de reformele adoptate în perioada în care PiS s-a aflat la putere. Președinta Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, a prezentat evoluțiile drept un moment de încheiere a influenței politice exercitate de fostul partid de guvernământ asupra Tribunalului Constituțional.
Conflictul dintre Donald Tusk și PiS are rădăcini în reformele judiciare
Actuala criză este rezultatul unui conflict instituțional care durează de mai mulți ani și care a afectat inclusiv relațiile Poloniei cu Uniunea Europeană.
În perioada 2015-2023, când partidul Lege și Justiție s-a aflat la guvernare, modificările aduse sistemului judiciar au provocat critici privind independența instanțelor și influența politică asupra numirii magistraților. Disputa a generat tensiuni cu instituțiile europene și sancțiuni financiare pentru Varșovia.
După preluarea puterii, în decembrie 2023, coaliția condusă de Donald Tusk și-a asumat reformarea sistemului judiciar și reducerea influenței politice asupra instituțiilor. Procesul a fost însă blocat de divergențele privind numirile la Tribunalul Constituțional.
În 2026, Parlamentul a desemnat opt noi judecători, însă mai mulți dintre aceștia nu au putut să-și exercite efectiv funcțiile. Președintele Karol Nawrocki a refuzat să le primească jurământul, iar conducerea Tribunalului a contestat legitimitatea unora dintre numiri.
Bogdan Święczkowski, fost procuror național și apropiat al fostei conduceri PiS, s-a numărat printre cei care au contestat desemnările făcute de actuala majoritate parlamentară. Guvernul consideră, în schimb, că blocarea accesului noilor judecători menține instituția într-o stare de paralizie.
Confruntarea de la Varșovia arată cât de adâncă a devenit ruptura dintre taberele politice din Polonia. Deocamdată, fiecare parte își revendică legitimitatea constituțională, iar disputa privind controlul Tribunalului Constituțional riscă să prelungească instabilitatea instituțională.
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