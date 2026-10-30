Criză constituțională în Polonia: proteste și confruntări la Tribunalul din Varșovia, după suspendarea conducerii VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 23:23

Polonia este zguduită de o criză instituțională majoră, care a dus la intervenția poliției la sediul Tribunalului Constituțional și la revenirea de urgență în țară a președintelui Karol Nawrocki. Protestatarii au încercat să pătrundă în clădire, după suspendarea conducerii instituției. Opoziția conservatoare acuză executivul condus de Donald Tusk că încearcă să dea o lovitură de stat, acuzație respinsă implicit de premier, care invocă necesitatea restabilirii statului de drept.

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