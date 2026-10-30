Accidentul feroviar din Spania: 51 de străini din 23 de țări, printre victime. Mesajul premierului Pedro Sanchez

Publicat 30 oct. 2026, 14:29 Actualizat 30 oct. 2026, 14:41

Cel puțin 51 de cetățeni străini, din 23 de țări, au fost implicați în accidentul feroviar produs în Spania, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe spaniol, citate de The Guardian. Guvernul de la Madrid caută soluții „pentru ca o tragedie de această amploare să nu se mai repete niciodată", a transmis premierul Pedro Sanchez.

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