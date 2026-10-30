Accidentul feroviar din Spania: 51 de străini din 23 de țări, printre victime. Mesajul premierului Pedro Sanchez

Cel puțin 51 de cetățeni străini, din 23 de țări, au fost implicați în accidentul feroviar produs în Spania, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe spaniol, citate de The Guardian. Guvernul de la Madrid caută soluții „pentru ca o tragedie de această amploare să nu se mai repete niciodată", a transmis premierul Pedro Sanchez.
Potrivit informațiilor disponibile, dintre cei 51 de cetățeni străini, doi ar fi murit, nouă au fost răniți, 18 sunt în mare parte nevătămați, iar situația altor 22 nu este încă lămurită, relatează The Guardian.
MAE român a confirmat că un cetățean român a fost rănit în accident. Acesta a primit îngrijiri medicale, însă nu a fost necesară internarea sa. În urma tragediei, autoritățile din Cehia au confirmat decesul unui cetățean ceh, iar cele din Portugalia au anunțat că un membru al echipajului care și-a pierdut viața era portughez.
Bilanțul accidentului feroviar din Spania: 69 de morți
Autoritățile spaniole au confirmat până acum moartea a 69 de persoane. Numărul victimelor ar putea crește, în condițiile în care cel puțin 70 de persoane sunt în continuare date dispărute. În ceea ce privește persoanele rănite, dintre cele 110 care au fost transportate la spital după accident, 71 au fost externate, iar 39 sunt încă internate, conform președintelui regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, relatează El Pais.
Cifrele sunt confirmate și de agenția Europa Press, pe baza informațiilor furnizate de reprezentanții Guvernului regional.
Premierul spaniol Pedro Sánchez și președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, au declarat că printre persoanele afectate s-ar putea regăsi cetățeni din până la 27 de țări. Autoritățile spaniole țin legătura cu ambasadele și consulatele statelor respective pentru a clarifica situația cetățenilor străini.
Pedro Sánchez: Încrederea în trenurile de mare viteză este zdruncinată
Șeful Executivului spaniol a declarat că încrederea publicului în sistemul feroviar de mare viteză din Spania, considerat până acum un motiv de mândrie națională, a fost zdruncinată de tragedie. El a promis că guvernul va lua măsuri pentru restabilirea siguranței și prevenirea unor accidente similare.
Trei zile de doliu național, în Spania
Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, între 29 și 31 octombrie, în memoria celor care și-au pierdut viața în tragicul accident. În aceast interval, drapelele Spaniei vor fi coborâte în bernă la instituțiile publice.
Șeful Guvernului a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a promis că autoritățile vor face tot posibilul pentru a afla cum s-a ajuns la această tragedie.
Accidentul a provocat o puternică reacție în societatea spaniolă, mai ales că este al doilea dezastru feroviar major petrecut în țară de la începutul anului. În ianuarie 2026, o coliziune între două trenuri în apropiere de localitatea Adamuz, în regiunea Andaluzia, s-a soldat cu 46 de morți. Cele două tragedii au readus în prim-plan întrebările privind siguranța rețelei feroviare de mare viteză, considerată mult timp un motiv de mândrie națională, scriu jurnaliștii The Guardian și ABC News.
Potrivit The Irish Times, în urma noului accident, încrederea spaniolilor în transportul feroviar a fost puternic zdruncinată, iar autoritățile sunt supuse presiunii de a explica ce s-a întâmplat și de a identifica eventualele deficiențe ale sistemului. În timp ce guvernul a promis o anchetă amănunțită, sindicatele feroviare au atras atenția asupra condițiilor de muncă și a problemelor de siguranță.