Convoi umanitar spre Oleşki, oraş din sudul Ucrainei aflat sub controlul Rusiei. Ajutoare pentru populaţia afectată de război

Un convoi umanitar a pornit în timpul nopţii de joi spre vineri, 29 spre 30 octombrie, spre oraşul Oleşki, din sudul Ucrainei, aflat sub controlul forţelor ruse, transportând în special alimente şi provizii medicale. Informaţia a fost relatată vineri de publicaţia rusă „Izvestia”, citată de agenţia Reuters.
Operaţiunea vine după mai multe săptămâni de eforturi pentru organizarea unei misiuni de ajutor destinată locuitorilor din Oleşki, oraş care se confruntă cu o situaţie extrem de dificilă. Localitatea a fost capturată de forţele ruse la scurt timp după declanşarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, scrie Reuters.
Ce transportă convoiul umanitar trimis spre Oleşki?
Publicaţia „Izvestia” a difuzat imagini video în care apare comisarul rus pentru drepturile omului, Lana Lantratova, precum şi secvenţe cu autocare parcate de-a lungul unui drum. Potrivit aceleiaşi surse, jurnalişti din mai multe ţări, printre care Franţa, Italia, Rusia, Ucraina şi Statele Unite, ar urma să însoţească acest convoi umanitar.
Joi, 29 octombrie, Rusia şi Ucraina au anunţat că operaţiunile de deminare din jurul localităţii Oleşki au fost finalizate şi că misiunea umanitară era pregătită să înceapă. Pe lângă transportul de ajutoare pentru populaţie, operaţiunea ar urma să le permită unor locuitori să părăsească oraşul.
Rusia a atacat instalaţii industriale şi oraşe din Ucraina
În paralel cu pregătirile pentru misiunea umanitară din Oleşki, Rusia a continuat atacurile asupra altor zone din Ucraina.
O instalaţie industrială din apropierea oraşului Kremenciuk a fost lovită, în timp ce Kievul şi Harkovul, al doilea oraş ca mărime al ţării, au fost, de asemenea, vizate. Atacurile au provocat incendii, potrivit informaţiilor transmise de oficialii ucraineni pe aplicaţia Telegram. Noile lovituri au avut loc după atacurile mortale înregistrate în ziua precedentă. De asemenea, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a capitalei ruse a respins un atac cu drone.