Convoi umanitar spre Oleşki, oraş din sudul Ucrainei aflat sub controlul Rusiei. Ajutoare pentru populaţia afectată de război

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 07:46

Un convoi umanitar a pornit în timpul nopţii de joi spre vineri, 29 spre 30 octombrie, spre oraşul Oleşki, din sudul Ucrainei, aflat sub controlul forţelor ruse, transportând în special alimente şi provizii medicale. Informaţia a fost relatată vineri de publicaţia rusă „Izvestia”, citată de agenţia Reuters.

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