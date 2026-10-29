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Realitatea PLUS, la conferința Departamentului de Stat al SUA. Oficialii americani, întrebați despre anularea alegerilor din România

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Scris deRealitatea.NET
Publicat29 oct. 2026, 20:50
Actualizat29 oct. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS este prezentă la cele mai importante conferințe internaționale de presă. Departamentul de stat al SUA a organizat un eveniment la care a participat și corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru. În cadrul conferinței, jurnalistul Realitatea PLUS i-a pus întrebări procurorului federal din Washington, Jeanine Pirro, despre anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024 din România, dar și despre interferențele actorilor străini în procesul electoral al statelor.

Conferința de presă a Departamentului de Stat din SUA s-a axat pe combaterea criminalității cibernetice și destructurarea rețelelor criminale transnaționale. În cadrul acesteia au participat procurorul federal din Washington, Jeanine Pirro, și Heith Janke, director adjunct în Divizia Penală a FBI.

Bună ziua, numele meu e Ana Maria Păcuraru de la Realitatea PLUS TV din România.

Domnule procuror general al SUA, Pirro, România a anulat alegerile prezidențiale din 2024 din cauza suspiciunilor privind o campanie de influențare din străinătate, desfășurată pe TikTok.

În calitate de procuror, unde trasați linia de demarcație între ingerința străină în alegeri, care constituie o infracțiune, și libertatea de exprimare în mediul online?

Din moment ce alegerile de la jumătatea mandatului sunt doar la câteva zile distanță, ce știe FBI-ul despre cum actorii străini folosesc platformele sociale să interfereze în alegeri și cum lucrați ca aliați precum România ca să opriți asta. Mulțumim.

a transmis Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.


În cadrul conferinței, procurorul general din Washington a declarat că președintele Trump consideră fraudele online o problemă globală.

Președintele Trump e conștient că este o problemă globală. De asta a dat ordinul executiv în luna februarie a acestui an în care a cerut ca fiecare dintre noi să se asigure că e implicat în lupta împotriva centrelor de escroci. De asemenea, noi considerăm că e o amenințare la adresa securității naționale, când o putere străină permite grupurilor infracționale organizate să înflorească și să se extindă în alte țări

a declarat Jeanine Pirro, procurorul federal din Washington.


Principalele teme ale Conferinței au fost fraudele online și cu criptomonede, rețelele criminale care operează în mai multe țări, cooperarea internațională între autoritățile de anchetă și măsurile de protejare a victimelor.

Lucrând cu parteneri din sectorul privat, am reușit să ștergem 2000 de conturi și să confiscăm 30 de milioane de dolari.

Suntem mândri ce am reușit să obținem anul acesta, atât cu forțele de ordine cât și cu partenerii din sectorul privat. De abia acum începem. Vă las un mesaj final. Voi încheia prin transmiterea unui mesaj către escroci. Prădarea oamenilor nevinovați de pe tot globul nu va fi tolerată. Nu sunteți în siguranță nicăieri și veți fi trași la răspundere. Justiția vă va găsi

a afirmat Heith Janke, director adjunct în Divizia Penală a FBI.
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