Realitatea PLUS, la conferința Departamentului de Stat al SUA. Oficialii americani, întrebați despre anularea alegerilor din România

Publicat 29 oct. 2026, 20:50 Actualizat 29 oct. 2026, 20:58 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea PLUS este prezentă la cele mai importante conferințe internaționale de presă. Departamentul de stat al SUA a organizat un eveniment la care a participat și corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru. În cadrul conferinței, jurnalistul Realitatea PLUS i-a pus întrebări procurorului federal din Washington, Jeanine Pirro, despre anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024 din România, dar și despre interferențele actorilor străini în procesul electoral al statelor.

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