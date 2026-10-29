MAE confirmă: Un român se află printre răniții tragediei feroviare din Spania. Care este starea lui

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 11:50

Un român se numără printre persoanele rănite în tragedia feroviară din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri, 28 octombrie, provocând moartea a cel puțin 68 de oameni. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că bărbatul a fost identificat de reprezentanții consulari români, care au reușit să ia legătura cu el.

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