MAE confirmă: Un român se află printre răniții tragediei feroviare din Spania. Care este starea lui
Accident feroviar Spania
Un român se numără printre persoanele rănite în tragedia feroviară din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri, 28 octombrie, provocând moartea a cel puțin 68 de oameni. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că bărbatul a fost identificat de reprezentanții consulari români, care au reușit să ia legătura cu el.
Acesta le-a povestit că a fost rănit în urma impactului și că a primit îngrijiri medicale, însă nu a fost nevoie să rămână internat în spital. Românul urmează să facă noi investigații medicale joi, 29 octombrie. Între timp, autoritățile române continuă să țină legătura cu cele spaniole pentru a afla dacă mai sunt și alți cetățeni români printre victime.
Un român a fost rănit în tragedia din Spania. Cum au reușit autoritățile să îl găsească
Românul a fost identificat după ce angajații Consulatului României la Ciudad Real au verificat listele persoanelor care cumpăraseră bilete pentru cele două trenuri implicate în accident. În urma acestor verificări, reprezentanții consulari au reușit să obțină datele de contact ale bărbatului și să vorbească direct cu el. Acesta a confirmat că se afla în unul dintre trenurile care s-au ciocnit și că a suferit răni în urma accidentului. Din fericire, nu a fost nevoie să rămână internat, însă medicii i-au recomandat să facă și alte investigații pentru a se asigura că nu există probleme care ar putea apărea după impact. MAE nu a precizat ce răni a suferit românul și nici în care dintre cele două trenuri se afla.
Consulul României s-a deplasat la locul accidentului. Se verifică dacă mai sunt români printre victime
Încă de miercuri după-amiază, reprezentanții României au mers în zona în care s-a produs tragedia pentru a afla dacă printre victime se află și cetățeni români. Consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne al Ambasadei României la Madrid au discutat cu autoritățile spaniole și au cerut informații despre persoanele care au murit sau au fost rănite.
Pentru că situația este una dificilă, echipa consulară de la Ciudad Real a fost suplimentată cu încă un consul, venit de la Madrid. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că, până la momentul ultimei informări, autoritățile spaniole nu anunțaseră oficial existența unor cetățeni români printre persoanele decedate. Asta nu înseamnă că verificările s-au încheiat, deoarece identificarea tuturor victimelor continuă.
Tragedie cu 68 de morți în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei locale 08:54, în provincia Toledo, la sud de Madrid. Un tren al companiei RENFE a lovit din spate o garnitură IRYO care era oprită pe aceeași linie, iar impactul a fost atât de puternic încât mai multe vagoane au deraiat. În cele două trenuri se aflau peste 500 de pasageri, iar salvatorii au intervenit ore întregi pentru a scoate oamenii dintre fiarele distruse.
Potrivit bilanțului anunțat miercuri de autoritățile spaniole, cel puțin 68 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite. În urma accidentului feroviar din Spania, autoritățile au început o anchetă pentru a afla de ce cele două trenuri au ajuns pe aceeași linie și cum ar fi putut fi evitată coliziunea.
O defecțiune a sistemului de siguranță, urmată de o decizie greu de explicat. Ce verifică anchetatorii
Primele informații prezentate de ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, arată că, înainte de coliziune, sistemul care controlează circulația trenurilor a suferit o defecțiune. Mai multe garnituri s-au oprit automat, printre ele și cele două trenuri implicate ulterior în accident. Cu toate acestea, centrul de control i-ar fi permis trenului RENFE să își continue drumul, deși semnalul era roșu.
Garnitura a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte să lovească trenul IRYO, care rămăsese oprit. Ministrul Transporturilor a descris decizia drept inexplicabilă, însă ancheta trebuie să stabilească cine a dat ordinul și de ce au fost încălcate regulile de siguranță. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, în memoria celor care au murit.
MAE continuă verificările. Unde pot cere ajutor românii care au rude în zona accidentului
Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și ai Ambasadei României la Madrid continuă să discute cu autoritățile spaniole pentru a primi informații despre persoanele implicate în accident. Până la transmiterea ultimei informări, oficiul consular nu primise cereri de asistență din partea unor cetățeni români.
Cei care au rude sau apropiați care ar fi putut călători cu trenurile implicate în tragedie pot lua legătura cu Consulatul României la Ciudad Real, la numărul de urgență +34 609 513 790. Autoritățile spaniole și companiile feroviare au pus, la rândul lor, la dispoziție linii telefonice speciale pentru familiile victimelor. Între timp, românul identificat printre răniți urmează să facă noi controale medicale, iar MAE va continua să urmărească situația acestuia.
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