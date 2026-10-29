Fetiță de 8 ani, atacată de un lup în Germania. Copila, în stare gravă, a fost dusă cu elicopterul la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 oct. 2026, 10:56

Momente de groază într-un parc natural din Germania, unde o fetiță de numai opt ani a fost atacată de un lup și a ajuns în stare gravă la spital. Copila se afla într-un țarc al animalelor, împreună cu alți doi copii și o îngrijitoare, când s-a produs atacul. Totul s-a întâmplat miercuri dimineață, 28 octombrie, în parcul Johannismühle, aflat la aproximativ 45 de kilometri de Berlin.

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