Fetiță de 8 ani, atacată de un lup în Germania. Copila, în stare gravă, a fost dusă cu elicopterul la spital
Fetiță atacată de un lup
Momente de groază într-un parc natural din Germania, unde o fetiță de numai opt ani a fost atacată de un lup și a ajuns în stare gravă la spital. Copila se afla într-un țarc al animalelor, împreună cu alți doi copii și o îngrijitoare, când s-a produs atacul. Totul s-a întâmplat miercuri dimineață, 28 octombrie, în parcul Johannismühle, aflat la aproximativ 45 de kilometri de Berlin.
Angajata parcului a intervenit imediat și a reușit să îi protejeze pe ceilalți doi copii, care au scăpat nevătămați. Pentru fetița rănită a fost chemat un elicopter medical, care a transportat-o de urgență la spital. Polițiștii încearcă acum să afle cum a fost posibil ca un copil să fie atacat în timpul unei activități organizate de parc.
Fetița a fost atacată în timp ce animalele primeau apă. Ce s-a întâmplat în țarcul lupilor
Incidentul s-a petrecut miercuri dimineață, înainte ca parcul să fie deschis pentru vizitatorii obișnuiți. Fetița participa la o activitate specială pentru copii, în cadrul căreia cei mici aveau ocazia să vadă cum sunt îngrijite animalele sălbatice. Alături de ea se aflau alte două fetițe și o angajată a parcului, care le însoțea în zona lupilor polari, conform The Independent.
Potrivit autorităților locale, atacul a avut loc în timp ce animalelor li se dădea apă. Cel puțin un lup s-a repezit asupra copilei și a rănit-o grav. Nu este exclus ca la atac să fi participat mai multe animale, însă acest lucru nu a fost stabilit deocamdată. Cele trei fete se aflau în interiorul țarcului, iar anchetatorii încearcă să afle dacă toate regulile de siguranță au fost respectate.
Îngrijitoarea a intervenit și a salvat ceilalți doi copii. Fetița rănită, preluată de elicopter
Angajata care îi însoțea pe copii a reacționat imediat ce lupul a atacat. Potrivit autorităților germane, intervenția ei a împiedicat rănirea celorlalte două fetițe aflate în țarc. Cele două copile și îngrijitoarea au scăpat fără răni, însă fetița de opt ani a avut nevoie de ajutor medical urgent. Echipajele de salvare au fost chemate în jurul orei 09:00 și au ajuns rapid la fața locului.
Medicii i-au acordat primele îngrijiri, după care au decis să o transporte cu un elicopter la spital. Presa germană a relatat că fetița ar fi suferit răni grave la cap, însă autoritățile nu au oferit detalii despre toate leziunile și nici despre evoluția stării sale de sănătate. Patru persoane, printre care și cei trei copii, au primit sprijin psihologic după incident.
Polițiștii încearcă să afle cum au ajuns copiii în țarcul lupilor. Este verificată și o posibilă neglijență
Cea mai importantă întrebare pentru anchetatori este cum a fost posibil ca fetița să ajungă atât de aproape de animale încât să fie atacată. Polițiștii verifică regulile după care erau organizate activitățile pentru copii și încearcă să stabilească dacă a existat vreo greșeală din partea personalului.
Vor fi discutate inclusiv condițiile în care vizitatorii au voie să intre în țarcuri și măsurile luate pentru a evita contactul periculos cu lupii. Oamenii legii au început să vorbească și cu persoanele care au fost martore la atac, pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Reprezentanții parcului au transmis că vor colabora cu autoritățile și că familia fetiței beneficiază de sprijinul lor. Deocamdată, nimeni nu a fost declarat vinovat, iar ancheta este în desfășurare.
Parcul din Germania a fost închis după atac. Autoritățile verifică măsurile de siguranță
În urma incidentului, parcul Johannismühle a fost închis, iar vizitatorii nu mai au acces în interior. Autoritățile au anunțat că acesta își va putea relua activitatea numai după ce vor fi făcute verificările necesare și va primi acordul instituțiilor responsabile. Specialiștii vor controla atât țarcurile în care sunt ținute animalele periculoase, cât și felul în care sunt organizate activitățile pentru public.
De asemenea, medicii veterinari vor verifica starea lupilor și vor analiza comportamentul animalelor implicate. Potrivit autorităților germane, controalele făcute anterior în parc nu au scos la iveală probleme importante de siguranță. În iulie 2025, de exemplu, gardurile și împrejmuirile fuseseră verificate fără să fie descoperite deficiențe care să pună în pericol vizitatorii.
Ce animale trăiesc în parcul Johannismühle. Vizitatorii puteau participa la activități cu îngrijitorii
Parcul Johannismühle se află în apropierea orașului Baruth, în landul Brandenburg, și este una dintre atracțiile pentru familiile care vor să vadă animale sălbatice într-un mediu apropiat de cel natural. Întins pe mai mult de 100 de hectare, parcul adăpostește aproximativ 500 de animale din 50 de specii, printre care lupi cenușii, lupi polari, urși bruni și râși.
Pe lângă vizitele obișnuite, administrația organizează și activități pentru grupuri mici, în care copiii pot însoți îngrijitorii și pot afla cum sunt hrănite și îngrijite animalele. Tocmai în timpul unei asemenea activități s-a produs atacul de miercuri. Autoritățile vor să stabilească dacă acest tip de program poate continua în condiții de siguranță sau dacă trebuie schimbate regulile pentru accesul vizitatorilor.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News