Atac cibernetic în Republica Moldova: datele a 750.000 de persoane, furate. Ce informații au fost compromise

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 23:48

Un atac cibernetic de amploare asupra sistemelor guvernamentale din Republica Moldova determină convocarea Consiliului Național de Securitate. Președinta Maia Sandu a anunțat că reuniunea va avea loc în zilele următoare, urmând să fie analizate atât incidentul, cât și măsurile necesare pentru gestionarea situației.

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