Olanda alocă 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor susține reconstrucția și infrastructura energetică

Guvernul olandez a anunțat miercuri un pachet de sprijin non-militar de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina, care va fi acordat în următorii trei ani. Fondurile vor susține reconstrucția țării, reparațiile urgente ale infrastructurii energetice și furnizarea de utilaje pentru industrie.
Anunțul a fost făcut cu câteva ore înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Haga, unde sunt programate întâlniri cu premierul Rob Jetten și cu alți membri ai guvernului.
Cum va fi împărțit sprijinul financiar acordat Ucrainei
Pachetul anunțat de autoritățile olandeze prevede o alocare de 380 de milioane de euro pentru anul 2027. Finanțarea va continua în 2028 și 2029, cu două tranșe de aproximativ 410 milioane de euro fiecare.
O parte dintre bani va fi folosită pentru sprijinirea companiilor olandeze care vor să investească în reconstrucția Ucrainei, a transmis guvernul de la Haga, conform Reuters.
Printre destinațiile finanțării se numără și lucrările urgente de reparare a infrastructurii energetice ucrainene, precum și livrarea de utilaje necesare industriei.
Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez și întâlnire cu regele Willem-Alexander
Volodimir Zelenski este așteptat în Olanda miercuri după-amiază. Potrivit biroului premierului, președintele ucrainean va discuta cu Rob Jetten și cu alți membri ai cabinetului olandez.
Programul vizitei include și o primire la regele Willem-Alexander.