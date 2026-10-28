Olanda alocă 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor susține reconstrucția și infrastructura energetică

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 16:28

Guvernul olandez a anunțat miercuri un pachet de sprijin non-militar de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina, care va fi acordat în următorii trei ani. Fondurile vor susține reconstrucția țării, reparațiile urgente ale infrastructurii energetice și furnizarea de utilaje pentru industrie.

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