Atac la Ambasada Israelului din Belgrad: minor împușcat mortal, alertă teroristă maximă

Publicat 28 oct. 2026, 10:18 Actualizat 28 oct. 2026, 10:22

Un minor a fost împușcat mortal de un jandarm sârb, în fața Ambasadei Israelului din Belgrad, după ce a atacat cu două cuțite un polițist care asigura paza. Autoritățile din Serbia au calificat incidentul ca pe un atac terorist și au ridicat alerta la cel mai înalt grad.

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