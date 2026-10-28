Atac la Ambasada Israelului din Belgrad: minor împușcat mortal, alertă teroristă maximă

Un minor a fost împușcat mortal de un jandarm sârb, în fața Ambasadei Israelului din Belgrad, după ce a atacat cu două cuțite un polițist care asigura paza. Autoritățile din Serbia au calificat incidentul ca pe un atac terorist și au ridicat alerta la cel mai înalt grad.
Atacul a avut loc în fața Ambasadei Israelului
Un tânăr înarmat cu două cuțite a atac un polițist în timp ce acesta se afla la datorie, în fața Ambasadei Israelului. Jandarmul a reacționat în legitimă apărare și a tras asupra atacatorului său. Minorul a murit, iar polițistul a primit îngrijiri medicale pentru rănile suferite.
„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care ar fi originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu două cuțite, strigând «Allah Akbar»”, a declarat Ivica Dačić, ministrul de interne al Serbiei.
Serbia a ridicat alerta teroristă la nivel maxim
În urma atacului, ministrul de interne a ridicat nivelul de amenințare teroristă la maxim, denumită „nivel roșu”.
Măsura presupune întărirea dispozitivelor de securitate și suplimentarea prezenței organelor de poliție în locurile considerate importante din punct de vedere al siguranței publice.
Printre obiectivele vizate se numără instituțiile statului, infrastructura esențială, reprezentanțele diplomatice și zonele în care se adună un număr mare de persoane.
Atacatorul era susținător al statului islamic
Ivica Dačić a declarat că serviciile de securitate îl aveau sub supraveghere pe atacator și că acesta ar fi fost simpatizant al grupării teroriste Statul Islamic. Potrivit ministrului, tânărul ar fi afișat pe contul său de Instagram un steag negru asociat organizației.
Un atac similar a avut loc în 2024
Nu e prima dată când Ambasada Israelului din Belgrad a fost vizată de atacuri. Potrivit Reuters, în iunie 2024, un bărbat înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist care păzea sediul diplomatic. Agentul a ripostat, iar atacatorul a fost împușcat mortal.
De asemenea, atacul a fost calificat ca amenințare teroristă de către autoritățile sârbe.