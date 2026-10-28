Alegeri în Israel. Netanyahu cere formarea unui guvern de dreapta, în condițiile în care nu există o majoritate clară

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, miercuri, 28 octombrie, că partidele de dreapta au obținut o „majoritate decisivă” și a cerut formarea unui guvern național de dreapta, după alegerile legislative desfășurate marți. Rezultatele exit-poll-urilor indică însă o cursă extrem de strânsă, fără un câștigător clar și fără o majoritate parlamentară evidentă.
Netanyahu cere un guvern de dreapta, dar exit-poll-urile nu confirmă o victorie clară
În primul său mesaj după anunțarea rezultatelor exit poll, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că formațiunile de dreapta au obținut o „majoritate decisivă în rândul publicului sionist” și a făcut apel la formarea unui „guvern național de dreapta”, potrivit Al Jazeera.
Totuși, sondajele la ieșirea de la urne arată o imagine mult mai complicată. Blocul condus de Netanyahu pare să aibă doar un avantaj redus în fața alianței principale de opoziție conduse de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, fără ca vreuna dintre tabere să atingă pragul de 61 de mandate necesar pentru formarea unei majorități parlamentare.
Eisenkot a declarat că alegătorii israelieni au votat pentru schimbare, în timp ce negocierile pentru formarea unui nou executiv se anunță dificile și de lungă durată.
Partidele arabe pot deveni arbitrii puterii
Potrivit proiecțiilor, partidele arabe ar putea obține aproximativ 19 locuri în Knesset, ceea ce le-ar transforma într-un actor esențial în orice ecuație de guvernare.
Politologii și comentatorii consultați de presa internațională consideră că rezultatul reflectă nemulțumirea unei părți a cetățenilor arabi din Israel față de politicile promovate de Netanyahu în ultimii ani, inclusiv în Gaza și Cisiordania.
Deși Eisenkot a exclus până acum participarea directă a partidelor arabe la un guvern, din cauza „lipsei unor valori comune”, analiștii cred că sprijinul acestora ar putea deveni indispensabil dacă negocierile vor intra în impas.
Care sunt scenariile pentru formarea viitorului guvern
Pe baza rezultatelor preliminare, observatorii politici iau în calcul mai multe variante:
Netanyahu sau Eisenkot ar putea atrage partide mai mici din tabăra adversă pentru a construi o majoritate;
Eisenkot ar putea forma un guvern sprijinit de Lista Comună și de partidul arab Ra'am;
Opoziția ar putea conduce un guvern minoritar susținut din exterior de formațiunile arabe;
Netanyahu și Eisenkot ar putea împărți puterea într-un guvern de uniune națională, cu rotația funcției de premier;
În cazul unui blocaj prelungit, Israelul ar putea fi nevoit să organizeze noi alegeri.
Potrivit unor estimări locale, se pare că Israelul se îndreaptă către o nouă perioadă de negocieri intense și incertitudine politică.