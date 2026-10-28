Alegeri în Israel. Netanyahu cere formarea unui guvern de dreapta, în condițiile în care nu există o majoritate clară

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 oct. 2026, 07:58

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, miercuri, 28 octombrie, că partidele de dreapta au obținut o „majoritate decisivă” și a cerut formarea unui guvern național de dreapta, după alegerile legislative desfășurate marți. Rezultatele exit-poll-urilor indică însă o cursă extrem de strânsă, fără un câștigător clar și fără o majoritate parlamentară evidentă.

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