Protestele se reiau în Franța. Elevii și studenții pregătesc noi manifestații după vacanța de toamnă

Elevii și studenții francezi intenționează să reia protestele și blocajele la începutul săptămânii viitoare, după vacanța de toamnă, au anunțat marți reprezentanții sindicatelor, care consideră insuficiente măsurile propuse de guvern pentru soluționarea revendicărilor acestora, relatează agenția de presă dpa.
Sindicatul studențesc UNEF: ”A venit momentul pentru o mobilizare în masă”
Anunțul vine după discuțiile purtate marți între sindicatele din educație și ministrul Educației, Edouard Geffray, precum și după întâlnirea de luni dintre reprezentanții studenților și prim-ministrul Sebastien Lecornu.
Nathanael Combary, liderul organizației de elevi Renouveau Lyceen, a cerut, la rândul său, continuarea manifestațiilor.
Franța alocă fonduri suplimentare pentru școli și universități
Guvernul a anunțat luni un pachet de măsuri ca răspuns la săptămânile de proteste și blocaje din licee. Acesta prevede finanțare suplimentară, crearea de noi posturi didactice și planuri pentru eliminarea controversatului sistem de admitere în universități, „Parcoursup”.
Pentru renovarea liceelor, statul intenționează să pună la dispoziția autorităților locale, până în 2030, împrumuturi cu dobândă redusă, în valoare totală de 4 miliarde de euro. De asemenea, universitățile vor beneficia, până în 2029, de un miliard de euro suplimentar pentru proiecte de renovare.
Ministrul Educației, Edouard Geffray, a anunțat și crearea a sute de posturi didactice, precum și renunțarea la reducerile de personal planificate anterior.
O grevă generală ar putea avea loc pe 5 noiembrie
Elevii au protestat față de starea precară a clădirilor școlare, lipsa cadrelor didactice și resursele insuficiente din sistemul de învățământ. Studenții s-au alăturat, la rândul lor, manifestațiilor.
Pentru acest weekend sunt programate noi proteste la nivel național, iar sindicatele au făcut apel la organizarea unei greve generale pe 5 noiembrie.
Elevii și studenții sunt așteptați să reia luni acțiunile de protest, care vor include demonstrații și blocaje în fața instituțiilor de învățământ.