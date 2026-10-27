Protestele se reiau în Franța. Elevii și studenții pregătesc noi manifestații după vacanța de toamnă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 23:48

Elevii și studenții francezi intenționează să reia protestele și blocajele la începutul săptămânii viitoare, după vacanța de toamnă, au anunțat marți reprezentanții sindicatelor, care consideră insuficiente măsurile propuse de guvern pentru soluționarea revendicărilor acestora, relatează agenția de presă dpa.

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