Epidemia de ebola se extinde în RD Congo: peste 10.000 de cazuri

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit 10.000 de cazuri confirmate, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți în limitarea răspândirii virusului. Potrivit datelor publicate marți, 27 octombrie 2026, de institutul național de sănătate publică din țară, bilanțul a ajuns la 10.060 de infectări și 4.887 de decese.
Virusul s-a răspândit în zeci de zone din RD Congo
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), focarul provocat de virusul Bundibugyo continuă să înregistreze o transmitere intensă în Republica Democrată Congo. În actualizarea din 23 octombrie, OMS raporta 9.704 cazuri confirmate și 4.687 de decese, pe baza datelor disponibile până la 20 octombrie. Noile cifre anunțate de autoritățile congoleze arată că epidemia a continuat să se agraveze.
Cazurile au fost raportate în 66 de zone sanitare din opt provincii. Eforturile de control sunt îngreunate de insecuritate, infrastructura rutieră deficitară, accesul dificil la servicii medicale și neîncrederea unor comunități în intervențiile sanitare. În plus, o parte importantă dintre cazurile noi apare în afara grupurilor de contacte monitorizate, ceea ce complică identificarea lanțurilor de transmitere.
Ebola a ajuns și în Kenya și Nigeria
Riscul de extindere regională a crescut după confirmarea unor cazuri în afara RD Congo. În Kenya au fost raportate nouă cazuri, inclusiv un deces. Potrivit OMS, celelalte opt cazuri au fost identificate în rândul persoanelor care au intrat în contact cu pacientul inițial.
Nigeria a confirmat, la rândul său, un caz importat în capitala federală, Abuja. Pacientul se afla în izolare și primea îngrijiri medicale, iar autoritățile desfășurau anchete epidemiologice și monitorizau persoanele care ar fi putut intra în contact cu acesta. OMS a cerut consolidarea supravegherii, a testării și a cooperării între statele din regiune.
Nu există un vaccin autorizat specific pentru virusul Bundibugyo
Actualul focar este provocat de virusul Bundibugyo, o specie de virus Ebola diferită de cea responsabilă pentru focarele pentru care a fost autorizat vaccinul Ervebo. În prezent, nu există un vaccin autorizat sau un tratament specific dovedit pentru prevenirea și tratarea bolii provocate de virusul Bundibugyo. Îngrijirea medicală și intervenția rapidă rămân esențiale pentru pacienți, în timp ce cercetătorii desfășoară studii pentru identificarea unor măsuri eficiente de protecție.
OMS a anunțat că un studiu clinic pentru vaccinuri candidate împotriva virusului Bundibugyo a fost lansat în RD Congo pe 23 octombrie, primii participanți fiind înrolați în orașul Bunia.
Deși riscul este considerat ridicat în țările care au graniță terestră cu RD Congo, OMS a recomandat să nu fie impuse restricții de călătorie sau comerț cu statele afectate, pe baza evaluării disponibile.