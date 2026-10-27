Epidemia de ebola se extinde în RD Congo: peste 10.000 de cazuri

Publicat 27 oct. 2026, 14:28 Actualizat 27 oct. 2026, 14:29

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a depășit 10.000 de cazuri confirmate, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți în limitarea răspândirii virusului. Potrivit datelor publicate marți, 27 octombrie 2026, de institutul național de sănătate publică din țară, bilanțul a ajuns la 10.060 de infectări și 4.887 de decese.

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