China trimite emisari în trei regiuni tensionate. Ce anunță Beijingul despre Iran și Marea Roșie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 12:55

China a anunțat marți că va trimite emisari speciali în Golful Persic, Marea Roșie și Cornul Africii, într-un demers diplomatic pentru reducerea tensiunilor și încurajarea negocierilor. Beijingul se declară profund îngrijorat de continuarea confruntărilor și de implicarea factorilor externi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre chinairansua