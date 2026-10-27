China trimite emisari în trei regiuni tensionate. Ce anunță Beijingul despre Iran și Marea Roșie

China a anunțat marți că va trimite emisari speciali în Golful Persic, Marea Roșie și Cornul Africii, într-un demers diplomatic pentru reducerea tensiunilor și încurajarea negocierilor. Beijingul se declară profund îngrijorat de continuarea confruntărilor și de implicarea factorilor externi.
Beijingul cere un armistițiu durabil și negocieri
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat, într-o conferință de presă, că autoritățile chineze urmăresc îndeaproape evoluțiile din cele trei regiuni.
Potrivit oficialului, emisarii vor avea misiunea de a intensifica discuțiile cu statele din aceste zone și de a susține eforturile diplomatice pentru a împiedica agravarea situației.
Reprezentantul diplomației chineze le-a cerut părților implicate să își rezolve divergențele prin negocieri și să ajungă cât mai repede la un armistițiu durabil, potrivit Reuters.
Posibile noi atacuri americane asupra Iranului
Inițiativa diplomatică a Beijingului intervine într-un moment de incertitudine privind o eventuală reluare a atacurilor aeriene americane asupra Iranului, la care ar putea participa și Israelul.
Potrivit unor oficiali americani citați de CNN, forțele SUA desfășurate în Orientul Mijlociu sunt pregătite să înceapă noi operațiuni împotriva Iranului, inclusiv acțiuni de amploare, în cel mult 96 de ore de la un ordin al președintelui Donald Trump.
O nouă intervenție ar putea avea obiective mai extinse decât distrugerea radarelor, a lansatoarelor de rachete și a altor echipamente militare iraniene. Acestea au reprezentat principalele ținte ale bombardamentelor desfășurate de SUA și Israel începând din 28 februarie.
Tensiuni în Marea Roșie și lupte pentru accesul la Bab el-Mandeb
În paralel, situația de securitate s-a deteriorat în zona Mării Roșii. În ultimele săptămâni, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat infrastructuri energetice și civile din Arabia Saudită. Riadul sprijină militar guvernul yemenit în confruntările cu gruparea.
În urma unei ofensive rapide desfășurate luna trecută, combatanții Houthi au ocupat teritorii din vestul Yemenului, de-a lungul litoralului Mării Roșii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb.
Zona are o importanță majoră pentru transportul maritim, fiind parte a rutei comerciale care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez. Forțele guvernamentale yemenite încearcă să îi îndepărteze pe rebeli de strâmtoare printr-o contraofensivă susținută de aviația saudită.
Reluarea confruntărilor din Tigray, un alt motiv de îngrijorare
În Cornul Africii, tensiunile sunt alimentate și de reaprinderea conflictului din Tigray, regiune din nordul Etiopiei. Armata federală etiopiană și forțele Frontului Popular de Eliberare a Tigray (TPLF) au reluat luptele.
Beijingul include astfel în demersul său diplomatic atât crizele din Orientul Mijlociu și din zona Mării Roșii, cât și confruntările din Cornul Africii.