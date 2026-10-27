Premierul Bulgariei acuză România după atacurile cu drone din Marea Neagră: ce spune despre Rusia

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, susține că declarațiile prin care România a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră au fost urmate de noi lovituri asupra navelor din zona economică exclusivă românească. Șeful guvernului de la Sofia a afirmat că identificarea celor responsabili trebuie să se bazeze pe dovezi concrete.
Radev a făcut declarațiile luni, 26 octombrie, la Forumul Economic de la Sofia. El a pus în legătură poziția exprimată de București cu atacurile ulterioare, fără ca relatările citate să prezinte dovezi care să demonstreze această relație de cauzalitate.
Rumen Radev spune că sunt necesare dovezi înainte de atribuirea atacurilor
Premierul bulgar a susținut că a fost singurul șef de guvern dintre cele trei state NATO riverane Mării Negre — Bulgaria, România și Turcia — care l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Rusiei pentru a-și exprima poziția în legătură cu incidentele.
„Dar am principii. Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a declarat Radev, potrivit Trud, în relatarea Rador.
Liderul de la Sofia a insistat astfel că, înainte de a indica un agresor, autoritățile bulgare au nevoie de elemente concludente privind originea atacurilor.
Opt nave comerciale, afectate de incidente în apropierea României și Bulgariei
Declarațiile vin după o serie de incidente care au afectat navigația comercială în Marea Neagră. În intervalul 5–23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente asociate unor atacuri cu drone în largul coastelor României și Bulgariei, potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară. Bilanțul include atât nave atacate, cât și nave implicate în incidente legate de aceste acțiuni.
Radev a vorbit și despre intervențiile echipelor bulgare de salvare, afirmând că acestea au acționat rapid, în pofida vremii nefavorabile. Premierul a susținut că operațiunile au demonstrat capacitatea Bulgariei de a-și îndeplini obligațiile internaționale în domeniul căutării și salvării pe mare.
El a menționat, de asemenea, eforturile pentru recuperarea navei „Chelsea 3” și pentru desfășurarea unei anchete amănunțite. Nava se numără printre cele afectate de atacurile raportate în această lună în apropierea litoralului bulgăresc.