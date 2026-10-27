Premierul Bulgariei acuză România după atacurile cu drone din Marea Neagră: ce spune despre Rusia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 10:21

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, susține că declarațiile prin care România a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră au fost urmate de noi lovituri asupra navelor din zona economică exclusivă românească. Șeful guvernului de la Sofia a afirmat că identificarea celor responsabili trebuie să se bazeze pe dovezi concrete.

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