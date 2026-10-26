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Presa internațională: Putin va cere ca România să iasă din NATO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 20:28
Actualizat26 oct. 2026, 20:29
SursăRealitatea PLUS

Rusia încearcă să schimbe istoria! Potrivit presei internaționale, Vladimir Putin va cere din nou ca prezența NATO în Europa să revină la nivelul din 1997, adică înainte ca România și fostele state sovietice să adere la Alianța Nord-Atlantică.

Vladimir Putin vrea să schimbe istoria la negocierile pentru Ucraina

Demersul Rusiei va fi făcut în cadrul următoarei runde de negocieri trilaterale de pace, menită să încheie Războiul din Ucraina.

Informația a apărut în presa internațională după ce unul dintre consilierii lui Vladimir Putin a declarat că Europa ar trebui inclusă la negocierile dintre ruși, ucraineni și americani.

Oficialul Kremlinului a motivat că prezența liderilor Uniunii este crucială ca să se ajungă la un acord de pace.

Deși nu este clar cât de sincere sunt declarațiile consilierului lui Putin, adevăratul motiv pentru care Moscova urmărește includerea statelor europene la negocieri este acela de a încerca să obțină concesii în privința extinderii NATO, potrivit presei internaționale.

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