Presa internațională: Putin va cere ca România să iasă din NATO

Publicat 26 oct. 2026, 20:28 Actualizat 26 oct. 2026, 20:29 Sursă Realitatea PLUS

Rusia încearcă să schimbe istoria! Potrivit presei internaționale, Vladimir Putin va cere din nou ca prezența NATO în Europa să revină la nivelul din 1997, adică înainte ca România și fostele state sovietice să adere la Alianța Nord-Atlantică.

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