Rusia ar urmări reducerea prezenței NATO în estul Europei prin negocierile pentru Ucraina. Ce ar însemna pentru România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 12:02

Rusia ar putea folosi o nouă rundă de negocieri privind războiul din Ucraina pentru a cere limitarea prezenței militare a NATO în Europa de Est, potrivit unor surse diplomatice. Una dintre solicitările anticipate ar fi revenirea la configurația din 1997, înainte de aderarea fostelor state comuniste la Alianță, inclusiv a României.

Distribuie articolul