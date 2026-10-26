Marine Le Pen și-a lansat campania pentru prezidențialele din Franța. Securitatea și imigrația, în centrul programului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 08:58

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, și-a lansat duminică, la Orléans, campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Într-un discurs axat pe securitate, imigrație și economie, aceasta a promis restabilirea ordinii publice și recâștigarea încrederii în viitorul Franței.

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