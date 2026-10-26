Marine Le Pen și-a lansat campania pentru prezidențialele din Franța. Securitatea și imigrația, în centrul programului

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, și-a lansat duminică, la Orléans, campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Într-un discurs axat pe securitate, imigrație și economie, aceasta a promis restabilirea ordinii publice și recâștigarea încrederii în viitorul Franței.
În fața susținătorilor, Le Pen a susținut că țara traversează crize economice, sociale și de securitate tot mai grave și s-a prezentat drept alternativa la actuala clasă politică.
„Nu trăim sfârşitul lumii, ci sfârşitul unei lumi, lumea lor”, a declarat ea, cu referire la adversarii politici.
Securitatea și controlul imigrației, priorități în programul lui Marine Le Pen
Le Pen a promis o politică de „toleranță zero” față de încălcarea legii, afirmând că protejarea cetățenilor reprezintă principala obligație a statului.
Printre măsurile anunțate se numără restabilirea controalelor la frontieră, expulzarea automată a infractorilor străini și intensificarea acțiunilor împotriva grupărilor infracționale și a traficanților de droguri.
Mesajul său vine pe fondul tensiunilor sociale alimentate de costul vieții și de inegalități. Protestele de amploare din weekendul precedent au fost însoțite de jafuri și acte de vandalism.
Ce indică sondajul privind alegerile prezidențiale din Franța
Un sondaj publicat duminică o creditează pe Marine Le Pen cu intenții de vot cuprinse între 32% și 33,5%, în funcție de scenariul electoral analizat. Liderul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon este cotat cu 17%.
Potrivit sondajelor citate de Reuters, Le Pen ar avea un avantaj clar și într-o eventuală confruntare cu Mélenchon în turul al doilea, preconizat pentru începutul lunii mai.
Rezultatele reflectă orientarea unei părți a electoratului către formațiunile de la extremele spectrului politic, în detrimentul partidelor tradiționale.
Reduceri de taxe pentru companii și opoziție față de creșterea vârstei de pensionare
Pe plan economic, Le Pen a anunțat că susține limitarea cheltuielilor, reducerea impozitelor pentru întreprinderi și simplificarea procedurilor administrative. Programul prezentat include sprijin pentru industrie, inovare și dezvoltarea inteligenței artificiale.
Totodată, lidera extremei drepte a respins noi majorări ale vârstei de pensionare.
Discursul a fost construit în jurul ideii unei „Renașteri” naționale. Le Pen a afirmat că Franța poate depăși actualele dificultăți prin aplicarea viziunii sale privind securitatea și prosperitatea.
„Noi spunem: «Lucrurile erau bune înainte, vor fi şi mai bune mâine!»”, a declarat aceasta.
Jordan Bardella, prezentat drept opțiunea pentru funcția de premier
Congresul a urmărit să transmită și un mesaj de unitate în conducerea Rassemblement national. Jordan Bardella a fost reales președinte al partidului și prezentat drept opțiunea lui Marine Le Pen pentru funcția de prim-ministru.
Campania acesteia se desfășoară însă și sub semnul problemelor judiciare. Le Pen a contestat condamnarea primită în dosarul privind deturnarea fondurilor Parlamentului European și, potrivit informațiilor relatate de Reuters, ar putea fi nevoită să poarte o brățară electronică în perioada electorală.