Donald Trump exclude noi atacuri asupra Iranului pentru moment. Anunț și despre negocierile Rusia-Ucraina

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 09:25

Președintele american Donald Trump a făcut un anunț important privind conflictul cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a declarat duminică, 25 octombrie, că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Teheranului în ziua respectivă, însă a evitat să spună dacă operațiunile militare vor fi oprite definitiv. În același timp, Trump a anunțat că noi negocieri între Statele Unite, Rusia și Ucraina ar putea avea loc în curând, exprimându-și convingerea că Moscova și Kievul își doresc să ajungă la un acord.

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