Donald Trump exclude noi atacuri asupra Iranului pentru moment. Anunț și despre negocierile Rusia-Ucraina

Președintele american Donald Trump a făcut un anunț important privind conflictul cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a declarat duminică, 25 octombrie, că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Teheranului în ziua respectivă, însă a evitat să spună dacă operațiunile militare vor fi oprite definitiv. În același timp, Trump a anunțat că noi negocieri între Statele Unite, Rusia și Ucraina ar putea avea loc în curând, exprimându-și convingerea că Moscova și Kievul își doresc să ajungă la un acord.
Declarațiile vin într-un moment de tensiune în Orientul Mijlociu, în condițiile în care Washingtonul continuă să ia în calcul atât o soluție diplomatică, cât și posibilitatea reluării atacurilor militare asupra Iranului. Președintele american nu a oferit un calendar pentru eventualele operațiuni și nici nu a anunțat încheierea conflictului.
Donald Trump, despre atacurile asupra Iranului: „Nu va avea loc niciun atac astăzi”
Întrebat dacă Statele Unite intenționează să pună capăt atacurilor asupra Iranului și dacă o asemenea decizie ar putea fi luată imediat, Donald Trump a evitat să dezvăluie planurile militare ale administrației sale. Liderul american a precizat însă că nu va exista un atac în cursul zilei de duminică.
„Nu vreau să fac asta. V-aș spune eu așa ceva? Răspunsul este nu. Nu va avea loc niciun atac astăzi”, a declarat Donald Trump.
Afirmația nu înseamnă că Washingtonul renunță definitiv la folosirea forței militare. Trump s-a referit strict la ziua respectivă, fără să ofere garanții privind perioada următoare.
Într-un interviu acordat în aceeași zi, președintele american a prezentat două variante privind Iranul: încheierea unui acord sau continuarea confruntării militare. Trump a susținut că Statele Unite au capacitatea de a intensifica operațiunile, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei înțelegeri negociate.
Noi negocieri între Statele Unite, Rusia și Ucraina. Ce a anunțat Trump
Președintele american a fost întrebat și despre posibilitatea organizării unor discuții trilaterale între Statele Unite, Rusia și Ucraina, în încercarea de a pune capăt războiului declanșat de Moscova.
„Vom avea astfel de discuții destul de curând și cred că ambele părți vor să ajungă la un acord”, a declarat Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă nu a precizat data și locul negocierilor. Declarația sa despre dorința ambelor părți de a ajunge la o înțelegere se referă la Rusia și Ucraina, nu la conflictul dintre Statele Unite și Iran.
Washingtonul încearcă să relanseze negocierile de pace, după mai multe întâlniri și discuții diplomatice care nu au produs până acum un acord pentru încheierea războiului. Kievul și Moscova au transmis că sunt deschise unor noi discuții, însă diferențele privind condițiile unui eventual armistițiu persistă.
SUA mențin presiunea asupra Iranului, în timp ce negocierile rămân blocate
Relațiile dintre Washington și Teheran continuă să fie tensionate, în ciuda mesajelor privind posibilitatea reluării negocierilor. Autoritățile iraniene au transmis că schimburile diplomatice cu Statele Unite continuă prin intermediari, dar nu există deocamdată un acord privind principalele probleme aflate în dispută.
Pe 8 octombrie, Donald Trump anunțase că Statele Unite nu vor mai ataca Iranul înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie. Ulterior, liderul american a avertizat că o nouă intervenție militară rămâne posibilă, în funcție de evoluția situației.
În paralel, conflictul a afectat transporturile maritime și piețele energetice, iar tensiunile din regiune continuă să provoace îngrijorare la nivel internațional.